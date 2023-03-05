Армия РФ не сможет в ближайшее время окружить и захватить Бахмут –ISW

По данным экспертов, подразделения ЧВК "Вагнер" добились определенного продвижения в северо-восточном и восточном Бахмуте за последние несколько дней. Украинские силы, по информации официальных источников, контролируют ситуацию в Бахмуте, но она усложняется, в том числе из-за того, что оккупанты постоянно привлекают новые штурмовые отряды в этом районе.

"Российский прогресс в Бахмуте был медленным и постепенным и не означает, что российские войска смогут вскоре окружить город, а тем более что они смогут взять город фронтальными штурмами. Россиянам, скорее, удалось продвинуться достаточно близко к критически важным наземным линиям связи с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям ухода в классическом повороте", – говорится в отчете ISW.

Возможно, оккупанты намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ дало сигнал, что, скорее отступит, чем рискнет попасть в окружение. ISW оценивает, что у украинских сил гораздо больше шансов отойти, чем попасть в окружение, и что украинцы все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте.