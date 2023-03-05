Армия РФ не сможет в ближайшее время окружить и захватить Бахмут –ISW

По данным экспертов, подразделения ЧВК "Вагнер" добились определенного продвижения в северо-восточном и восточном Бахмуте за последние несколько дней. Украинские силы, по информации официальных источников, контролируют ситуацию в Бахмуте, но она усложняется, в том числе из-за того, что оккупанты постоянно привлекают новые штурмовые отряды в этом районе.
"Российский прогресс в Бахмуте был медленным и постепенным и не означает, что российские войска смогут вскоре окружить город, а тем более что они смогут взять город фронтальными штурмами. Россиянам, скорее, удалось продвинуться достаточно близко к критически важным наземным линиям связи с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям ухода в классическом повороте", – говорится в отчете ISW.
Возможно, оккупанты намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ дало сигнал, что, скорее отступит, чем рискнет попасть в окружение. ISW оценивает, что у украинских сил гораздо больше шансов отойти, чем попасть в окружение, и что украинцы все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.