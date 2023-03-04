В Бахмут прибыл командующий ССО Украины

Хоренко: Наши воины непрерывно работают в тяжелейших условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

"Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в тяжелейших условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно", – заявил Хоренко.

Он проверил работу подчиненных подразделений, которые обороняют Бахмут и привлечены к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

"В ходе поездки командующий ССО ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций", – говорится в сообщении.

По словам Хоренко, в нынешних условиях важную роль играют коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССО Украины. Он подчеркнул, что быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя.

3 марта в Бахмут, где идут интенсивные бои, прибыл командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. 28 февраля он заявил, что ситуация вокруг Бахмута "очень напряженная".