"Мелкая политическая месть". Экс-генпрокурор Украины Луценко сообщил, что его перевели из Бахмута в ТрО, а его подразделение – на другое направление

"Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление", – добавил Луценко.

По его словам, выполнение обоих приказов "постоянно мониторится для доклада в Офис президента Украины".

"Не хочу во время войны говорить все, что думаю о политическом руководстве. И все же должен сказать две вещи. Очень жаль, что силы обороны Бахмута [Донецкой области] в критический период помимо проблем с боекомплектом будут иметь еще и меньше глаз БПЛА, – написал Луценко. – Эта мелкая политическая месть не сделает Украину сильнее. Тех, кто голосовал не за [президента Владимира] Зеленского – 25%. А в армии даже больше. Так что давно пора бы работать на единство, не деля хотя бы бойцов на своих и чужих".

Тем более, продолжил экс-чиновник, "места в окопах не спешат занять друзья президента".

"Но приказ есть приказ. Верю, что ВСУ победят. Делал и буду делать все, чтобы это произошло", – резюмировал Луценко.