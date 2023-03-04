"Мелкая политическая месть". Экс-генпрокурор Украины Луценко сообщил, что его перевели из Бахмута в ТрО, а его подразделение – на другое направление

"Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление", – добавил Луценко.
По его словам, выполнение обоих приказов "постоянно мониторится для доклада в Офис президента Украины".
"Не хочу во время войны говорить все, что думаю о политическом руководстве. И все же должен сказать две вещи. Очень жаль, что силы обороны Бахмута [Донецкой области] в критический период помимо проблем с боекомплектом будут иметь еще и меньше глаз БПЛА, – написал Луценко. – Эта мелкая политическая месть не сделает Украину сильнее. Тех, кто голосовал не за [президента Владимира] Зеленского – 25%. А в армии даже больше. Так что давно пора бы работать на единство, не деля хотя бы бойцов на своих и чужих".
Тем более, продолжил экс-чиновник, "места в окопах не спешат занять друзья президента".
"Но приказ есть приказ. Верю, что ВСУ победят. Делал и буду делать все, чтобы это произошло", – резюмировал Луценко.
Луценко родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года. В 2020-м сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19.
После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, Николаеве, в направлении Херсона, уже более трех месяцев служит в районе Бахмута Донецкой области, пишет "Новинарня".
8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана.
22 февраля его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что Залужный приказом от 20 февраля назначил Луценко командиром "взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ".