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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный назначил экс-генпрокурора Украины Луценко командиром взвода ударных БПЛА – пресс-секретарь

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Луценко в последние месяцы служит в районе Бахмута
Луценко в последние месяцы служит в районе Бахмута
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко командиром взвода ударных авиационных беспилотников.

Об этом пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила в Twitter 22 февраля.  

"Приказом главнокомандующего ВСУ от 20 февраля 2023 года капитан Луценко назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ", – написала она. 

Пользователи прокомментировали, что командира взвода назначает не главнокомандующий, а командир части, Сарган ответила: "Имею копию приказа. Не имею права публиковать его. Подпись Залужного". 

Контекст:

Луценко родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года. В 2020-м сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, в Николаеве, в направлении Херсона, уже более трех месяцев служит в районе Бахмута Донецкой области, пишет "Новинарня".

8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юрий Луценко, Вооруженные силы Украины, беспилотники, батальон, война России против Украины, Лариса Сарган, Бахмут, Валерий Залужный
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