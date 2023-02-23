Залужный назначил экс-генпрокурора Украины Луценко командиром взвода ударных БПЛА – пресс-секретарь

Об этом пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила в Twitter 22 февраля.

"Приказом главнокомандующего ВСУ от 20 февраля 2023 года капитан Луценко назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ", – написала она.

Пользователи прокомментировали, что командира взвода назначает не главнокомандующий, а командир части, Сарган ответила: "Имею копию приказа. Не имею права публиковать его. Подпись Залужного".

Контекст:

Луценко родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года. В 2020-м сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, в Николаеве, в направлении Херсона, уже более трех месяцев служит в районе Бахмута Донецкой области, пишет "Новинарня".

8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана.