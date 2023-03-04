Массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города – Череватый

Об этом спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений.
Бахмут контролируют украинские силы обороны – ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба, бои идут в основном на окраинах города, сообщил он.
По словам Череватого, 4 марта боевые действия на этом направлении велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Василевка, Ивановское и Богдановка.
Он рассказал, что только в районе Бахмута оккупанты 21 раз атаковали украинские позиции, используя артиллерию и РСЗО, произошло девять боевых столкновений. Всего, по словам Череватого, на этом участке фронта произошла 131 атака и 38 боестолкновений за день.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".