Массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города – Череватый

Об этом спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений.

Бахмут контролируют украинские силы обороны – ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба, бои идут в основном на окраинах города, сообщил он.

По словам Череватого, 4 марта боевые действия на этом направлении велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Василевка, Ивановское и Богдановка.

Он рассказал, что только в районе Бахмута оккупанты 21 раз атаковали украинские позиции, используя артиллерию и РСЗО, произошло девять боевых столкновений. Всего, по словам Череватого, на этом участке фронта произошла 131 атака и 38 боестолкновений за день.