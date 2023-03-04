Украина усиливает район Бахмута элитными подразделениями – разведка Британии

В разведке отмечают, что оборона города Бахмут находится под все более сильным давлением Фото: EPA

В разведке отмечают, что оборона города Бахмут находится под все более сильным давлением, интенсивные бои ведутся в городе и его окрестностях.

В ведомстве добавили, что регулярные силы российской армии и ЧВК "Вагнер" продвинулись в северные пригороды города, который в настоящее время является удерживаемым Украиной опорным пунктом, уязвимым для российских атак с трех сторон.

"Украина укрепляет этот район элитными подразделениями, и за последние 36 часов в Бахмуте были разрушены два ключевых моста, включая жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения из Бахмута в город Часов Яр. Пути снабжения из города, удерживаемые украинскими войсками, становятся все более ограниченными", – говорится в сообщении.