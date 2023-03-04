Оккупанты безуспешно атакуют в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара – Генштаб ВСУ

"Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара", – говорится в сообщении.
В частности, "на бахмутском направлении противник безуспешно пытается оцепить город Бахмут".
"В течение суток наши воины отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка и Бахмут Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, на запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов [...] Сумской области и [...] Харьковской области", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.
Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Институт исследования войны (ISW) 2 марта обратил внимание, что российские оккупанты изменили тактику боевых действий вокруг Бахмута и сосредоточили усилия на выдавливании ВСУ из города, временно отказавшись от попыток его окружить.