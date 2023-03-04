Оккупанты безуспешно атакуют в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара – Генштаб ВСУ

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара", – говорится в сообщении.

В частности, "на бахмутском направлении противник безуспешно пытается оцепить город Бахмут".

"В течение суток наши воины отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка и Бахмут Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов [...] Сумской области и [...] Харьковской области", – подчеркнули в ВСУ.

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