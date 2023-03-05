Замкомандира батальона: В Бахмуте каждый час похож на ад, но в последние дни линия фронта не двигается

"В Бахмуте каждый час похож на ад. К сожалению, у врага были успехи на северо-западе от Бахмута – неделю, полторы, две назад. И сейчас враг пытается найти слабое место, проводить психологические операции по запугиванию, но украинские воины стойкие и дают хороший отпор. И в последние несколько дней линия фронта очень тяжелыми, чрезвычайно тяжелыми усилиями определенным образом не двигается, то есть стабилизирована", – сказал Назаренко.
Он также отметил, что под Бахмутом можно было наблюдать, как "были почти полностью уничтожены" подразделения ЧВК "Вагнер".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.