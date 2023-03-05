Замкомандира батальона: В Бахмуте каждый час похож на ад, но в последние дни линия фронта не двигается

"В Бахмуте каждый час похож на ад. К сожалению, у врага были успехи на северо-западе от Бахмута – неделю, полторы, две назад. И сейчас враг пытается найти слабое место, проводить психологические операции по запугиванию, но украинские воины стойкие и дают хороший отпор. И в последние несколько дней линия фронта очень тяжелыми, чрезвычайно тяжелыми усилиями определенным образом не двигается, то есть стабилизирована", – сказал Назаренко.

Он также отметил, что под Бахмутом можно было наблюдать, как "были почти полностью уничтожены" подразделения ЧВК "Вагнер".