Генштаб ВСУ: Российские оккупанты не прекращают штурмы Бахмута, безуспешно наступали в районе шести населенных пунктов

ВСУ отбивают атаки российских оккупантов на бахмутском направлении, отметили в Генштабе ВСУ Фото: armyinform.com.ua

Об этом 5 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области, на авдеевском и шахтерском – в направлении Красногоровки, Каменки, Северного, Победы и Марьинки Донецкой области.

"На бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов, – сказано в сообщении. – На запорожском и херсонском направлениях… ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление".

В то же время на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка без существенных изменений", указали в Генштабе ВСУ.

"Противник содержит свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, северском, слобожанском, запорожском и херсонском направлениях.

"Есть жертвы среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры", – резюмировали в Генштабе ВСУ.