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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Российские оккупанты не прекращают штурмы Бахмута, безуспешно наступали в районе шести населенных пунктов

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ВСУ отбивают атаки российских оккупантов на бахмутском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
ВСУ отбивают атаки российских оккупантов на бахмутском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: armyinform.com.ua

Российские оккупационные войска основные усилия в войне против Украины сосредотачивают на ведении наступательных действий на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Об этом 5 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области, на авдеевском и шахтерском – в направлении Красногоровки, Каменки, Северного, Победы и Марьинки Донецкой области.

"На бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов, – сказано в сообщении. – На запорожском и херсонском направлениях… ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление".

В то же время на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка без существенных изменений", указали в Генштабе ВСУ.

"Противник содержит свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, северском, слобожанском, запорожском и херсонском направлениях.

"Есть жертвы среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LTubMS8E8AWjctuzfVijXM1mpTS7yCwz9HnhfitSNDHy5xDYGQc1dabDquhp4HXHl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

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