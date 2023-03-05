Руководство 155-й бригады морской пехоты ВС РФ и военные отказываются снова идти на штурм позиций ВСУ под Угледаром – Генштаб

Российские оккупанты отказываются снова идти в бессмысленное наступление на хорошо укрепленные позиции ВСУ под Угледаром, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 5 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В феврале текущего года [президент РФ Владимир] Путин присвоил командующему Восточным военным округом [Рустаму] Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155-й бригады морской пехоты на угледарском направлении, – сказано в сообщении. – Сейчас [глава минобороны РФ Сергей] Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой. По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВСУ без какого-либо обеспечения и подготовки".

Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказала 1 марта The New York Times. Оккупанты не только не смогли захватить город, но и потеряли в боях, по заявлениям украинских военных, не менее 130 танков и бронетранспортеров, пишет издание.