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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководство 155-й бригады морской пехоты ВС РФ и военные отказываются снова идти на штурм позиций ВСУ под Угледаром – Генштаб

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Российские оккупанты отказываются снова идти в бессмысленное наступление на хорошо укрепленные позиции ВСУ под Угледаром, отметили в Генштабе
Российские оккупанты отказываются снова идти в бессмысленное наступление на хорошо укрепленные позиции ВСУ под Угледаром, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте в войне против Украины.

Об этом 5 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В феврале текущего года [президент РФ Владимир] Путин присвоил командующему Восточным военным округом [Рустаму] Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155-й бригады морской пехоты на угледарском направлении, – сказано в сообщении. – Сейчас [глава минобороны РФ Сергей] Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой. По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВСУ без какого-либо обеспечения и подготовки".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LTubMS8E8AWjctuzfVijXM1mpTS7yCwz9HnhfitSNDHy5xDYGQc1dabDquhp4HXHl

Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказала 1 марта The New York Times. Оккупанты не только не смогли захватить город, но и потеряли в боях, по заявлениям украинских военных, не менее 130 танков и бронетранспортеров, пишет издание.

Контекст:

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.

CNN сообщал, что, согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

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