Руководство 155-й бригады морской пехоты ВС РФ и военные отказываются снова идти на штурм позиций ВСУ под Угледаром – Генштаб

Об этом 5 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"В феврале текущего года [президент РФ Владимир] Путин присвоил командующему Восточным военным округом [Рустаму] Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155-й бригады морской пехоты на угледарском направлении, – сказано в сообщении. – Сейчас [глава минобороны РФ Сергей] Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой. По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВСУ без какого-либо обеспечения и подготовки".
Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказала 1 марта The New York Times. Оккупанты не только не смогли захватить город, но и потеряли в боях, по заявлениям украинских военных, не менее 130 танков и бронетранспортеров, пишет издание.
Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.
CNN сообщал, что, согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.