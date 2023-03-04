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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники показали, как украинская артиллерия уничтожила 25 российских оккупантов под Бахмутом

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Бойцы Госпогранслужбы выследили российских захватчиков с помощью дронов
Бойцы Госпогранслужбы выследили российских захватчиков с помощью дронов
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Украинские пограничники приняли участие в уничтожении группы российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Об этом 4 марта в Telegram сообщила Госпогранслужба Украины.

"Пограничная артиллерия уничтожила 25 оккупантов. Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на бахмутском направлении. В результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены", – говорится в сообщении.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля.

Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Институт исследования войны (ISW) 2 марта обратил внимание, что российские оккупанты изменили тактику боевых действий вокруг Бахмута и сосредоточили усилия на выдавливании ВСУ из города, временно отказавшись от попыток его окружить.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Госпогранслужба, пограничники, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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