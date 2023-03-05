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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте остаются до 4,5 тыс. гражданских, которым "некуда и не с чем" уезжать" – заместитель мэра

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Марченко: Людей не получается уговорить на эвакуацию
Марченко: Людей не получается уговорить на эвакуацию
Фото: ЕРА

Эвакуация из прифронтового Бахмута Донецкой области замедлилась до минимума. Об этом заместитель городского головы Александр Марченко 5 марта сообщил CNN.

По его словам, каждый день из города эвакуируют от пяти до 10 человек, по сравнению с 600, которые покидали город, когда эвакуация была на пике.

"Россияне уничтожают все до основания, наносят удары по многоэтажным домам, жилому сектору. Бывают авианалеты, артиллерийские и минометные обстрелы. Противник наносит удары по городу всеми возможными способами", – сказал он в комментарии телеканалу.

Он сообщил, что в Бахмуте остаются от 4 тыс. до 4,5 тыс. человек, которых не получается уговорить на эвакуацию, потому что большинству "некуда и не с чем уезжать".

О том, что за последние сутки в Бахмуте погибли двое местных жителей, 5 марта сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще семь человек в области, по данным ОВА, получили ранения. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут"

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.

Теги: Донецкая область, эвакуация, армия РФ, война России против Украины, Бахмут, Александр Марченко, российские оккупанты
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