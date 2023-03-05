В Бахмуте остаются до 4,5 тыс. гражданских, которым "некуда и не с чем" уезжать" – заместитель мэра

По его словам, каждый день из города эвакуируют от пяти до 10 человек, по сравнению с 600, которые покидали город, когда эвакуация была на пике.
"Россияне уничтожают все до основания, наносят удары по многоэтажным домам, жилому сектору. Бывают авианалеты, артиллерийские и минометные обстрелы. Противник наносит удары по городу всеми возможными способами", – сказал он в комментарии телеканалу.
Он сообщил, что в Бахмуте остаются от 4 тыс. до 4,5 тыс. человек, которых не получается уговорить на эвакуацию, потому что большинству "некуда и не с чем уезжать".
О том, что за последние сутки в Бахмуте погибли двое местных жителей, 5 марта сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще семь человек в области, по данным ОВА, получили ранения.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.