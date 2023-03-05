В Бахмуте остаются до 4,5 тыс. гражданских, которым "некуда и не с чем" уезжать" – заместитель мэра

По его словам, каждый день из города эвакуируют от пяти до 10 человек, по сравнению с 600, которые покидали город, когда эвакуация была на пике.

"Россияне уничтожают все до основания, наносят удары по многоэтажным домам, жилому сектору. Бывают авианалеты, артиллерийские и минометные обстрелы. Противник наносит удары по городу всеми возможными способами", – сказал он в комментарии телеканалу.

Он сообщил, что в Бахмуте остаются от 4 тыс. до 4,5 тыс. человек, которых не получается уговорить на эвакуацию, потому что большинству "некуда и не с чем уезжать".

О том, что за последние сутки в Бахмуте погибли двое местных жителей, 5 марта сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще семь человек в области, по данным ОВА, получили ранения.