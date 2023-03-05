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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте за последние сутки погибли двое местных жителей – ОВА

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Бахмут разрушен и непригоден для жизни
Бахмут разрушен и непригоден для жизни
Фото: ЕРА

4 марта в Бахмуте, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, погибли два местных жителя. Об этом глава областной военной администрации Павел Кириленко 5 марта сообщил в Telegram.

Еще 7 человек в области, по данным ОВА, получили ранения. 

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украины в области подтверждена гибель 1398 человек, ранены – 3126.

Кириленко уточнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Будано рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут"

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, Волноваха, раненые, жертвы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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