В Бахмуте за последние сутки погибли двое местных жителей – ОВА

Еще 7 человек в области, по данным ОВА, получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украины в области подтверждена гибель 1398 человек, ранены – 3126.
Кириленко уточнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Будано рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.