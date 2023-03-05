В Бахмуте за последние сутки погибли двое местных жителей – ОВА

Бахмут разрушен и непригоден для жизни Фото: ЕРА

Еще 7 человек в области, по данным ОВА, получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украины в области подтверждена гибель 1398 человек, ранены – 3126.

Кириленко уточнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.