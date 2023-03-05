В Бахмут есть возможность доставлять боеприпасы и забирать раненых – Череватый

Об этом 5 марта в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Армия держит… ВСУ, пограничники, Национальная гвардия, они держат оборону в Бахмуте. Туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, медикаменты, забирать раненых, – сказал Череватый. – Враг бьет по нашей инфраструктуре, в том числе – по мостам, но наши подразделения обеспечивают возможность, чтобы при помощи разных способов доставлять все необходимое".

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".

Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.