Военный эксперт подсчитал, за сколько времени и с какими потерями россияне бы могли дойти от Бахмута до Берлина

"Если смотреть на общее направление с Попасной на Бахмут, это где-то 25 км. Почти за год там потеряли около 50 тыс. человек, это в среднем 2 тыс. на километр. Ну, это относительные цифры. Большая часть все-таки уничтожена была именно с ноября", – сказал он.
По словам Свитана, если брать такую же скорость, как на Бахмутском направлении, то до Киева расстояние в примерно 600 км оккупанты бы шли около 20 лет и потеряли бы 1 млн. 200 тыс. человек убитыми.
"Если до Берлина, то там еще 1200 км – это лет 60 и за три млн, под 4 млн отминусованных. Ну, они же на Берлин собираются, повторить хотят", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.