Военный эксперт подсчитал, за сколько времени и с какими потерями россияне бы могли дойти от Бахмута до Берлина

Свитан: Под Бахмутом россияне теряют по 2 тыс. человек на километр Фото: EPA

"Если смотреть на общее направление с Попасной на Бахмут, это где-то 25 км. Почти за год там потеряли около 50 тыс. человек, это в среднем 2 тыс. на километр. Ну, это относительные цифры. Большая часть все-таки уничтожена была именно с ноября", – сказал он.

По словам Свитана, если брать такую же скорость, как на Бахмутском направлении, то до Киева расстояние в примерно 600 км оккупанты бы шли около 20 лет и потеряли бы 1 млн. 200 тыс. человек убитыми.

"Если до Берлина, то там еще 1200 км – это лет 60 и за три млн, под 4 млн отминусованных. Ну, они же на Берлин собираются, повторить хотят", – сказал он.