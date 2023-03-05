"Весь фронт посыплется. До границ РФ, может быть, и дальше". Пригожин на видео рассказал, что будет при отступлении вагнеровцев от Бахмута

Такой сценарий допустил создатель российской ЧВК Евгений Пригожин, видео опубликовано 5 марта в Telegram-канале "Быть Или".
"Если сейчас ЧВК "Вагнер" отступит от Бахмута, то весь фронт посыплется... Если ЧВК "Вагнер" сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыплется до российских границ, может быть, и дальше посыплется", – сказал Пригожин.
По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.
Пригожин на видео пожаловался, что власти России могут обвинить боевиков ЧВК в поражениях, а после возможного отступления вагнеровцев от Бахмута ВСУ прорвутся на оккупированную территорию Луганской области и выйдут к границе России.
Дальше, не исключил Пригожин, будет деоккупирован Крым.
Пресс-служба Пригожина это видео не публиковала.
В оперативном анализе американского Института исследования войны (ISW), обнародованном 4 марта, говорится, что подразделения ЧВК "Вагнер" добились определенного продвижения в северо-восточном и восточном Бахмуте за последние несколько дней. Украинские силы, по информации официальных источников, контролируют ситуацию в Бахмуте, но она усложняется, в том числе из-за того, что оккупанты постоянно привлекают новые штурмовые отряды в этом районе.
Возможно, оккупанты намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ дало сигнал, что скорее отступит, чем рискнет попасть в окружение. ISW оценивает, что у украинских сил гораздо больше шансов отойти, чем попасть в окружение, и что украинцы все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.