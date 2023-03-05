"Весь фронт посыплется. До границ РФ, может быть, и дальше". Пригожин на видео рассказал, что будет при отступлении вагнеровцев от Бахмута

Пригожин на видео пожаловался, что власти России могут обвинить боевиков ЧВК в поражениях Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram (иллюстративный)

Такой сценарий допустил создатель российской ЧВК Евгений Пригожин, видео опубликовано 5 марта в Telegram-канале "Быть Или".

"Если сейчас ЧВК "Вагнер" отступит от Бахмута, то весь фронт посыплется... Если ЧВК "Вагнер" сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыплется до российских границ, может быть, и дальше посыплется", – сказал Пригожин.

По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.

Пригожин на видео пожаловался, что власти России могут обвинить боевиков ЧВК в поражениях, а после возможного отступления вагнеровцев от Бахмута ВСУ прорвутся на оккупированную территорию Луганской области и выйдут к границе России.

Дальше, не исключил Пригожин, будет деоккупирован Крым.

Пресс-служба Пригожина это видео не публиковала.

В оперативном анализе американского Института исследования войны (ISW), обнародованном 4 марта, говорится, что подразделения ЧВК "Вагнер" добились определенного продвижения в северо-восточном и восточном Бахмуте за последние несколько дней. Украинские силы, по информации официальных источников, контролируют ситуацию в Бахмуте, но она усложняется, в том числе из-за того, что оккупанты постоянно привлекают новые штурмовые отряды в этом районе.

Возможно, оккупанты намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ дало сигнал, что скорее отступит, чем рискнет попасть в окружение. ISW оценивает, что у украинских сил гораздо больше шансов отойти, чем попасть в окружение, и что украинцы все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте.