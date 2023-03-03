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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: На фотографиях погибшие вагнеровцы раздеты, без обуви. Вот вам армия, которая снимает ботинки с убитых

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Арестович: Была бы у нас нормальная европейская армия с нормальным количеством оружия и боеприпасов, мы бы закончили войну полгода назад
Арестович: Была бы у нас нормальная европейская армия с нормальным количеством оружия и боеприпасов, мы бы закончили войну полгода назад
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Частная военная компания "Вагнер" Евгения Пригожина могла воевать "только в исключительно благоприятных" условиях, которые ей создавало российское командование, а когда это подразделение оказалось в равных с остальными в оккупационной армии – "сразу началась демонстрация трупов".

Об этом украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

"Оказывается, "Вагнер" мог воевать только в исключительно благоприятных условиях, которые ему создавали. Но так любой будет воевать. Ты возьми человека, который автомат никогда не держал, создай ему условия, как "Вагнеру", – и он начнет брать города. Поэтому когда их поставили в равное положение, сразу началась демонстрация трупов. Видели, да? Характерная особенность. [На фотографиях] они раздеты, у многих снята обувь. Паршивенькие российские берцы, тоненькие, в которых замерзают ножки, остались, а приличная обувь была снята. Вот вам армия, которая снимает ботинки со своих убитых", – сказал он. 

Арестович отметил, что речь о поведении не только наемников, завербованных среди заключенных, – так себя ведут и кадровые военные РФ.

"Вот перспективы этой войны. Это ничто, это ни о чем. Вся страшная и непобедимая "вторая армия мира" держится только на нехватке у нас оружия и боеприпасов. Была бы у нас нормальная европейская армия с нормальным количеством оружия и боеприпасов, мы бы закончили войну полгода назад", – добавил он. 

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

22 февраля в Telegram-канале пресс-службы Пригожина перепостили фото погибших, чьи тела сложены на снегу. Часть тел на этом фото без одежды. Снимок был обнародован после жалоб вагнеровцев на нехватку снарядов и заявления Пригожина о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генерального штаба, командующий группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов сознательно уничтожают ЧВК "Вагнер".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, оружие, армия, заключенные, Алексей Арестович, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин, перспективы, жалоба
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