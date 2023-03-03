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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Меня очень обнадеживает серьезный конфликт в военно-политической верхушке РФ

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Пионтковский обращает внимание, что "фашиствующая группировка" в окружении Путина становится реальной угрозой для его власти
Пионтковский обращает внимание, что "фашиствующая группировка" в окружении Путина становится реальной угрозой для его власти
Фото: svoboda.org

Президент России Владимир Путин сейчас пытается обмануть себя и "гонит от себя невыносимую правду" о перспективах развязанной им войны в Украине. Тем временем в окружении главы Кремля происходят процессы, представляющие опасность для его власти. Об этом живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Настроение российских элит примерно понятно. Но понятны абсолютно и их безволие, трусость и слабость. Нет все-таки бойцов, которые могут зайти к Путину и сказать: "Пошел вон отсюда!" – как вам кажется?" – спросил Гордон.

По мнению политолога, на сегодняшний день в окружении президента РФ таких людей нет.

"Но [меня] обнадеживает очень серьезный конфликт в военно-политической верхушке. Когда офицеры демонстративно расстреливают портреты начальников Генерального штаба из пулеметов – это не говорит о здоровой атмосфере в армии, мягко говоря", – убежден он.

Пионтковский заметил, что происходящее сейчас в России – классический конфликт, неизбежный для фашистского режима.

"Мы то же самое видели у [фюрера фашистской Германии Адольфа] Гитлера: конфликт вермахта и штурмовиков. Конфликт Генерального штаба и пригожинской ЧВК, да и других ЧВК, очень серьезен. И Путин проявил себя гораздо менее решительно", – считает публицист.

По его словам, Путин, в отличие от Гитлера, повел себя "не по-фюрерски".

"Гитлер-то в ситуации, когда Генштаб потребовал ликвидировать штурмовиков, своему ближайшему другу [видному деятелю НСДАП, создателю штурмовых отрядов Эрнсту Рему], который его привел к власти, вручил пистолет с одним патроном, и тот застрелился в камере с криком: "Хайль Гитлер!" – напомнил Пионтковский.

Путин же, когда к нему пришли с подобным требованием министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Виктор Герасимов, выбрал компромисс, говорит политолог.

"Да, он пошел навстречу Герасимову, снял пригожинского назначенца [на тот момент – командующего российской группировкой войск в Украине генерала Сергея] Суровикина, восстановил его [Герасимова] во власти, но и, собственно, заставил их написать какой-то документик, что громадная заслуга героических боевиков [создателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина – во взятии Соледара [Донецкой области]. Сохранил обоих", – заявил Пионтковский.

В результате, по мнению публициста, Путина ненавидят обе стороны конфликта в военной верхушке РФ. Этот конфликт, считает он, "как минимум не повышает" боеспособность российской армии, и любое знаковое поражение оккупантов может стать триггером к сильному обострению ситуации.

"Фашиствующая часть общества и говорящая, блогерская, поддерживает Пригожина. Путин оказывается в ситуации, когда его еще неизвестно, кто с большей силой ненавидит: сохранившиеся 15% либералов или 10% откровенных фашистов. У него остается только тупое болото, которое готово будет принять любую сторону в любой момент. Фашиствующая группировка становится реальной угрозой для власти Путина", – резюмировал Пионтковский.

Пионтковский: Путин в ситуации, когда неизвестно, кто сильнее его ненавидит: 15% оставшихся либералов или 10% откровенных фашистов, поддерживающих Пригожина. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

11 января 2023 года Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в УкраинеПредыдущий командующий, генерал Суровикин, стал заместителем Герасимова. Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной, считают в британской разведке.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.

Журналист и телеведущий Савик Шустер считает, что отставка Суровикина с точки зрения "сегодняшней кремлелогии" – это поражение Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что назначение Герасимова продемонстрировало: Кадырова и Пригожина использовали, а когда они стали не нужны – отодвинули. Он добавил, что это назначение – повышение ставок в войне и борьба за власть.

Аналитики неоднократно обращали внимание на публичный конфликт между военным руководством России с одной стороны и Пригожиным с Кадыровым, подразделения которых тоже принимают участие в боевых действиях в Украине, с другой. 

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года. В феврале 2023 года он обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении своей ЧВК

Критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина, по мнению американского Института исследования войны (ISW), подорвала авторитет Путина. В итоге президент России, как считают в ISW, лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу, Андрей Пионтковский, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, российские оккупанты
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