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Арестович: Байден, по сути, лишил Путина права представлять российский народ в глазах Запада

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По мнению Арестовича, Байден своей речью "четко сказал" российскому народу: "Путин уже шансов не имеет, а вы имеете шанс"
По мнению Арестовича, Байден своей речью "четко сказал" российскому народу: "Путин уже шансов не имеет, а вы имеете шанс"
Фото: EPA (архив)

Президент США Джо Байден четко разделил президента РФ Владимира Путина и российский народ, считает бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил Арестовича, уверен ли он, что коллективный Запад будет с Украиной "до победного конца".

"У меня больше уверенность есть. Я по сумме признаков вижу, что они приняли решение: Россию – в стойло – и по сужающемуся коридору. Путинский режим. Я бы не сказал: "Россию". И Байден, когда выступал в Варшаве, четко показал: он разделил Путина и российский народ. Это приговор. Потому что он так, конечно, никогда не скажет в силу законов политики, но он лишил Путина права представлять российский народ в глазах Запада", – считает блогер. 

Он отметил, что Путин "начал играть в любимую игру "царь с народом и подданными против бояр".

"Но впервые в российской истории может произойти интересное сочетание: бояре с подданными против царя. Потому что все понимают, что все дело в одном сумасшедшем старике. И Байден это тоже сказал. Он очень четко сказал: "Путин уже шансов не имеет, а вы имеете шанс. Подумайте. Ваши состояния, десятки тысяч новых погибших возможных, благосостояние России, возможность вернуться в семью народов висят на одном человеке, на которого, если уже говорить совсем цинично, вы еще и списать можете собственные преступления", – озвучил свою трактовку выступления Байдена Арестович. 

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

Ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

 Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Режим в России сменится в результате бунта населения, который является только вопросом времени, считает спикер ГУР МО Андрей Юсов.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Алексей Арестович, война России против Украины
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