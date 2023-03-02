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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк рассказал, на что рассчитывает Путин

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Подоляк объяснил, каких действий или событий в пользу России ждет президент страны-оккупанта
Подоляк объяснил, каких действий или событий в пользу России ждет президент страны-оккупанта
Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин хочет затянуть войну, развязанную им в Украине. Об этом 1 марта в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

На что рассчитывает Путин? На затягивание конфликта, истощение западных экономик, внутренние противоречия в Украине, манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах ("прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир"). И перевод в тот же затяжной конфликт", – пояснил Подоляк.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним ее лидером это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оккупация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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