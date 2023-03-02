Подоляк рассказал, на что рассчитывает Путин

На что рассчитывает Путин? На затягивание конфликта, истощение западных экономик, внутренние противоречия в Украине, манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах ("прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир"). И перевод в тот же затяжной конфликт", – пояснил Подоляк.

На що розраховує «Путін»? На: - затягування конфлікту; - виснаження західних економік; - внутрішні суперечності в Україні; - маніпулятивні «антивоєнні» акції в різних країнах (припиняйте вогонь і залишайте території Рф в обмін на мир). І переведення у той же затяжний конфлікт…

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним ее лидером это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.