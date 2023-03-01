ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен назвал неприемлемыми слова Путина о захваченных Россией территориях Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен заявил о неготовности РФ к переговорам
Блинкен заявил о неготовности РФ к переговорам
Фото: EPA

Нет никаких свидетельств того, что Россия готова приступить к содержательным дипломатическим переговорам, чтобы остановить свою агрессию в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Узбекистане, сообщает "Голос Америки" 1 марта.

"Есть показания обратного. Только послушайте, что президент [России Владимир] Путин говорит", – сказал он.

В качестве примера Блинкен привел заявление Путина о том, что нет смысла разговаривать, пока Украина "не признает новую территориальную реальность", подразумевающее, что Украина должна смириться с тем, что РФ захватила ее территории. Блинкен назвал такие заявления неприемлемыми.

Международное сообщество стремится к справедливому и длительному миру, сказал Блинкен госсекретарь США. Он заявил, что важно не оставить ситуацию в том состоянии, чтобы Россия смогла отдохнуть, перевооружиться и повторить свои действия через год, два или три.

Также Блинкен прокомментировал «мирный план», который недавно предложил Китай, и напомнил, что по имеющейся информации, Китай может обдумывать вопрос предоставления военной помощи России.

"Китай не может иметь и то, и другое. Он не может публично заявлять о себе как силе за мир, но в то же время продолжать раздувать этот огонь, который начал Владимир Путин", – сказал Блинкен.

Контекст:

 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Под оккупацией остаются почти вся территория Донецкой и Луганской областей, части Запорожской, Херсонской и Николаевской (Кинбурнская коса) области, а также Крым (с 2014 года).

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Владимир Путин, оккупация, переговоры, Энтони Блинкен, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
Галина ГРИШИНА
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
Галина ГРИШИНА
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
Галина ГРИШИНА
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Галина ГРИШИНА
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
Галина ГРИШИНА
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
Галина ГРИШИНА
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Галина ГРИШИНА
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (77156)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (61632)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (51787)
4
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (46806)
5
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (37247)
6
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (35750)
7
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (34086)
8
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (25369)
 
 
 
 