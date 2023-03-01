Блинкен назвал неприемлемыми слова Путина о захваченных Россией территориях Украины

"Есть показания обратного. Только послушайте, что президент [России Владимир] Путин говорит", – сказал он.

В качестве примера Блинкен привел заявление Путина о том, что нет смысла разговаривать, пока Украина "не признает новую территориальную реальность", подразумевающее, что Украина должна смириться с тем, что РФ захватила ее территории. Блинкен назвал такие заявления неприемлемыми.

Международное сообщество стремится к справедливому и длительному миру, сказал Блинкен госсекретарь США. Он заявил, что важно не оставить ситуацию в том состоянии, чтобы Россия смогла отдохнуть, перевооружиться и повторить свои действия через год, два или три.

Также Блинкен прокомментировал «мирный план», который недавно предложил Китай, и напомнил, что по имеющейся информации, Китай может обдумывать вопрос предоставления военной помощи России.

"Китай не может иметь и то, и другое. Он не может публично заявлять о себе как силе за мир, но в то же время продолжать раздувать этот огонь, который начал Владимир Путин", – сказал Блинкен.