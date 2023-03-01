Блинкен назвал неприемлемыми слова Путина о захваченных Россией территориях Украины

"Есть показания обратного. Только послушайте, что президент [России Владимир] Путин говорит", – сказал он.
В качестве примера Блинкен привел заявление Путина о том, что нет смысла разговаривать, пока Украина "не признает новую территориальную реальность", подразумевающее, что Украина должна смириться с тем, что РФ захватила ее территории. Блинкен назвал такие заявления неприемлемыми.
Международное сообщество стремится к справедливому и длительному миру, сказал Блинкен госсекретарь США. Он заявил, что важно не оставить ситуацию в том состоянии, чтобы Россия смогла отдохнуть, перевооружиться и повторить свои действия через год, два или три.
Также Блинкен прокомментировал «мирный план», который недавно предложил Китай, и напомнил, что по имеющейся информации, Китай может обдумывать вопрос предоставления военной помощи России.
"Китай не может иметь и то, и другое. Он не может публично заявлять о себе как силе за мир, но в то же время продолжать раздувать этот огонь, который начал Владимир Путин", – сказал Блинкен.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Под оккупацией остаются почти вся территория Донецкой и Луганской областей, части Запорожской, Херсонской и Николаевской (Кинбурнская коса) области, а также Крым (с 2014 года).
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.