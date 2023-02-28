Кремль планировал, что власть Украины падет на третий день войны, в качестве гауляйтера рассматривали двух политиков – СМИ

Согласно одному из планов РФ, оккупанты должны были окружить Верховную Раду 27 февраля 2022 года и заставить парламентариев проголосовать за назначение Медведчука "и.о. президента" Украины Фото: depositphotos.com

По данным издания, у Кремля было две кандидатуры на пост "руководителя" Украины на случай, если бы планы по захвату страны были реализованы и законная власть была свергнута. Первый – кум президента РФ Владимира Путина, экс-нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, второй – беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Если думаете, что у россиян был четкий план, кто придет сюда руководить, вы очень ошибаетесь. Главное – чтобы упала наша власть. По их плану – на третий день. На 10-й день – контроль над всей страной. А фамилии тех, кто конкретно будет новой "властью", им были не то чтобы важны", – отметил собеседник издания в украинской разведке.

К такому же выводу СМИ пришло после десятков разговоров с украинскими силовиками и политиками из "разных лагерей".

По информации издания, у Кремля было как минимум два плана по управлению Украиной в случае захвата. Согласно первому, гауляйтером должен был стать Медведчук, по второму – Янукович.

Собеседники "Украинской правды" в ОПЗЖ говорят, что Медведчук – один из тех, кто достоверно знал о предстоящем полномасштабном вторжении РФ, но не говорил об этом однопартийцам, а наоборот – "успокаивал" и говорит оставаться в Украине.

"У меня нет сомнений, что Путин будет воевать. И не в последнюю очередь потому, что я вижу, как Витя уже "печет караваи и собирает соль", чтобы встречать кума в Киеве", – сказал один из депутатов от ОПЗЖ изданию 25 января 2022 года. По данным СМИ, этот собеседник "тихо уехал" из Украины за две недели до начала полномасштабной войны.

Жена Медведчука Оксана Марченко покинула Украину 18 февраля. Она, по словам собеседников издания, объяснила это якобы намерением записать интервью с российским артистом Николаем Басковым.

"Мы через [нардепа от ОПЗЖ Нестора] Шуфрича просили пробить происходящую информацию, потому что его жена близко дружит с Марченко. Тогда Оксана сказала жене Нестора, что, мол, никуда не убегает, а едет записывать какое-то интервью с Басковым в Москву", – сказал один из собеседников СМИ.

23 февраля Медведчук начал вести себя странно – отменял и переносил встречи, говорят источники издания. А 24-го он перестал выходить на связь, появившись в партийном чате только 26 февраля.

Назначение Медведчука гауляйтером было планом "А" Кремля, уверены украинские спецслужбы спустя год войны.

"Украинские спецслужбы убеждают, что окруженная, как когда-то крымская, Верховная Рада должна была отстранить главу парламента Руслана Стефанчука. В общем, это должно было произойти того же 27 февраля, когда началась оккупация Крыма", – говорится в статье.

Медведчук по этому плану должен был занять место Стефанчука и стать "и.о. президента".

Так как российские войска "явно не справлялись" с задачей дойти и окружить Верховную Раду, "героический поход" оккупантов на Киев не удался, а Медведчук "бесследно пропал", в первые дни марта внезапно планом "Б" стал Янукович, говорится в статье. Для легитимизации "возвращения" беглого экс-президента, как и сообщалось ранее, Москва хотела использовать Окружной административный суд Киева.

Этот план в голове Путина прожил несколько дней: ситуация на фронте развивалась стремительно и неожиданно для Москвы – поэтому стало очевидно, что с "легитимным" Януковичем тоже ничего не выйдет, говорится в публикации.