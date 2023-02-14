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Маломуж: Когда пришел Янукович, руководители украинских спецслужб пытались расшифровать все полученные нами в России данные. Но мы с Ющенко до того, как уйти, все свернули

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В РФ чувствовали, какие возможности есть у украинской разведки, считает Маломуж
В РФ чувствовали, какие возможности есть у украинской разведки, считает Маломуж
Фото: uacrisis.org

Украинская разведка проникала даже в "спальню" президента РФ Владимира Путина, и записи пытались расшифровать при ныне беглом экс-президенте Украины Викторе Януковиче, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону глава Службы внешней разведки (СВР) Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.

Он подтвердил информацию о том, что рабочий день президента Украины в 2005–2010 годах Виктора Ющенко начинался с того, что он "внимательно читал расшифровки разговоров Путина".

"Не могу расшифровывать какие-то конкретные разговоры, потому что они, конечно, чреваты расшифровкой наших возможностей и средств. Потому что тут совмещение, я прямо скажу, далеко не только технических средств, хотя это присутствовало, но и агентурных позиций. [...] Элементы проникновения такие у нас были, но Россия тоже чувствовала, что, действительно, такие возможности у Украины есть", – сказал Маломуж.

По его словам, Россия "особенно это почувствовала", когда президентом Украины стал Янукович, во главе СВР стал Григорий Ильяшов, а главой Службы безопасности Украины – Александр Якименко.

"Они пытались, конечно, это все [про Путина] расшифровать. Мы до того, как ушли с Ющенко... Я еще остался полтора месяца при Януковиче, чтобы это все свернуть быстро. Потому что оно было чревато тем, что это все будет отдано Российской Федерации. Поэтому все было зашифровано. [...] Нужно было спрятать все возможности, все средства, все информационные системы. Потому что это была прямая российская экспансия в наши спецслужбы. Она кадрово прошла, но она не прошла интеллектуально и агентурно. И особенно агентура, которая работала в России, которая работала под глубоким прикрытием", – объяснил Маломуж.

Он назвал таких агентов "особой кастой, которая известна только ведущему сотруднику и председателю" службы – "больше никому".

"Приходит новый председатель – он же куда бросается? Только к этим секретам. А их там нет. Поэтому в данной ситуации ущерба не получилось", – заявил Маломуж.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Маломуж с 1980-х работал в органах государственной безопасности СССР и Украины, в том числе в 1997–1998 годах был начальником управления защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. 

В 1998–2005 годах Маломуж занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам религий, а в 2005–2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, был главой Службы внешней разведки Украины. В 2010 году генерал армии Маломуж был уволен с военной службы. 

В 2014 году Маломуж баллотировался в президенты Украины, он набрал 0,13% голосов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Якименко, Николай Маломуж, разведка, спецслужбы, СВР, президент, Григорий Ильяшов, записи
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