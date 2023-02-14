Маломуж: Многие в Украине готовились, что 24 февраля придут россияне, и их назначат на должности премьера, председателя СБУ, министра обороны. Часть арестовали, но не всех

"Очень многие, включая некоторых знакомых, готовились к тому, что придут 24-го [февраля 2022 года] и за несколько дней уже фактически будут контролировать власть, и они будут назначены на посады премьеров, председателей СБУ, например, министра обороны и других. Вот это очень опасная тема. Сейчас выявили даже генералов СБУ, и мы об этом говорим. Часть арестованы сегодня. Но далеко не все", – сказал он.
Маломуж добавил, что в настоящее время есть четкие основания для проведения по ряду членов военного и политического руководства Украины разработок как возможных агентов спецслужб Российской Федерации.
"Многие признаки их деятельности указывают на то, что они действовали не в интересах Украины или бездействовали, когда нужно было активно действовать", – отметил он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью Силы обороны деоккупировали часть Херсонской и Николаевской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге страны.