Маломуж: Многие в Украине готовились, что 24 февраля придут россияне, и их назначат на должности премьера, председателя СБУ, министра обороны. Часть арестовали, но не всех

"Очень многие, включая некоторых знакомых, готовились к тому, что придут 24-го [февраля 2022 года] и за несколько дней уже фактически будут контролировать власть, и они будут назначены на посады премьеров, председателей СБУ, например, министра обороны и других. Вот это очень опасная тема. Сейчас выявили даже генералов СБУ, и мы об этом говорим. Часть арестованы сегодня. Но далеко не все", – сказал он.

Маломуж добавил, что в настоящее время есть четкие основания для проведения по ряду членов военного и политического руководства Украины разработок как возможных агентов спецслужб Российской Федерации.

"Многие признаки их деятельности указывают на то, что они действовали не в интересах Украины или бездействовали, когда нужно было активно действовать", – отметил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube