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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Маломуж: Многие в Украине готовились, что 24 февраля придут россияне, и их назначат на должности премьера, председателя СБУ, министра обороны. Часть арестовали, но не всех

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Маломуж: Некоторые члены руководства Украины действовали не в ее интересах
Маломуж: Некоторые члены руководства Украины действовали не в ее интересах
Фото: Микола Маломуж / Facebook

В военном и политическом руководстве Украины некоторые люди ждали прихода России и назначения их на высокие должности. Об этом рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону глава Службы внешней разведки (СВР) Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.

"Очень многие, включая некоторых знакомых, готовились к тому, что придут 24-го [февраля 2022 года] и за несколько дней уже фактически будут контролировать власть, и они будут назначены на посады премьеров, председателей СБУ, например, министра обороны и других. Вот это очень опасная тема. Сейчас выявили даже генералов СБУ, и мы об этом говорим. Часть арестованы сегодня. Но далеко не все", – сказал он.

Маломуж добавил, что в настоящее время есть четкие основания для проведения по ряду членов военного и политического руководства Украины разработок как возможных агентов спецслужб Российской Федерации.

"Многие признаки их деятельности указывают на то, что они действовали не в интересах Украины или бездействовали, когда нужно было активно действовать", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью Силы обороны деоккупировали часть Херсонской и Николаевской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Николай Маломуж, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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