Маломуж: В окружении Путина были либералы, которые говорили: "Войной на Украину не идем, мы похороним идею братских народов". Это Козак и спецслужбы

Путина в этом убеждали и ФСБ, и Служба внешней разведки, и военная разведка, и аналитики администрации Путина, добавил Маломуж.

Но были в его окружении и те, кто не поддерживал военное вторжение.

"Были у Путина и либералы, которые говорили: "Да нет, войной не идем, потому что это будет тяжело, это будут жертвы с разных сторон. И мы фактически похороним идею братских народов. Это же будет война конкретная". Это были те, которые говорили: "Давайте мы будем политическим путем. Ну, условно, есть, там, [экс-нардеп от "ОПЗЖ" Виктор] Медведчук и компания. Будем наращивать одни ресурсы, пустим еще две-три колонны..." – рассказал Маломуж.

Также среди тех, кто не поддерживал военное вторжение в Украину был заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Предлагалось взять правление Украиной изнутри.

"Заходим в парламент: три-четыре колонны, включая известных нам лиц. Не только Медведчук. Но они должны идти разными партиями – не только ОПЗЖ. Каждый получит... Тот – 20%, тот – 8%, тот – 10%. И получается в совокупности больше половины. Формируем свое правительство: пророссийское. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский – что? Парламентско-президентская республика. Помним, как [премьер-министр Украины в 2007–2010 годах] Юля [Тимошенко], там, рулила. [Третьего президента Украины Виктора] Ющенко она ни во что не ставила. Ну а это же придут те, которые вообще под Россию ориентированы, мотивированы, юридически подготовлены мощно", – сказал Маломуж.

Он добавил, что такие пророссийские силы могли бы руководить страной как "конституционное правительство" и держать курс на Россию.

"Идея такая: чтобы не втянуться в войну. А дальше уже вырабатывать все механизмы с НАТО и с другими все-таки дальше противостоять, и все-таки жестко поставить Путина на место. И они, я вам скажу, победили", – сказал Маломуж, отметив, что 16 февраля, день, когда ожидалось вторжение, оно не началось.

В то же время милитаристы продолжали давить на Путина, добавил Маломуж.

"Сказали: "Что это мы будем тянуть месяцами? А там еще не выйдет. Помнишь, ты поздравлял [ныне беглого четвертого президента Украины Виктора] Януковича в 2004 году дважды с президентством – и не вышло? Так и тут может провал быть. Поэтому давай будем действовать очень активно и оперативно сейчас. И он пошел тем путем, который он желал", – сказал Маломуж.

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