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Маломуж: У меня на связи были два будущих главы Администрации Президента Украины

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Маломуж: Большинство завербованных было задействовано для решения задач изучения иностранцев
Маломуж: Большинство завербованных было задействовано для решения задач изучения иностранцев
Фото: Микола Маломуж / Facebook

Председатель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж держал на связи завербованных будущих высокопоставленных лиц Украины, когда был одним из представителей КГБ СССР в советское время в киевском университете имени Шевченко. Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Правда ли, что у вас на связи были два будущих главы Администрации Президента Украины? Ну признайтесь честно: были? Без фамилий", – спросил Гордон.

Маломуж ответил: "Были, конечно".

Он уточнил, что оба они были завербованы КГБ в университете еще до него, но имели дело с ним, так как он был куратором и руководителем подразделения, возглавлял направление разведки и контрразведки. По его словам, киевский университет Шевченко был базовым для этих целей в Украине, потому что там был факультет международных отношений. 

"Было 102 страны мира, студенты, аспиранты и преподаватели из которых обучались в Украине. Практически весь третий мир: это и Средняя Европа, Латинская Америка, Восточная Азия, Африка, и многие другие. Позже там были страны уже не только социалистического пояса, но и переходных периодов, и тому подобное. В университете было 2,5 тыс. иностранных студентов из этих 102 стран", – рассказал он.

По его словам, КГБ работал по теме иностранцев, но не всегда напрямую.

"Нужно через кого-то: через тех людей, которые обучаются там, работают, знают их хорошо. Это из числа тогда советских, украинских граждан. Такой механизм действует. Агентура иностранная, агентура советская, или сегодня украинская, мы говорим, – она помогает в решении этих задач. И большинство из них было задействовано для решения задач изучения иностранцев, создания условий привлечения их к сотрудничеству и, конечно, дальнейшей их проверки", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Маломуж с 1980-х работал в органах государственной безопасности УССР и Украины, в том числе в 1997–1998 годах был начальником управления защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

В 1998–2005 годах Маломуж занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам религий, а в 2005–2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, был главой Службы внешней разведки Украины. В 2010 году генерал армии Маломуж был уволен с военной службы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Администрация Президента, Николай Маломуж, КГБ, контрразведка, Киевский национальный университет имени Шевченко
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