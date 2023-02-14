Маломуж: У меня на связи были два будущих главы Администрации Президента Украины

"Правда ли, что у вас на связи были два будущих главы Администрации Президента Украины? Ну признайтесь честно: были? Без фамилий", – спросил Гордон.

Маломуж ответил: "Были, конечно".

Он уточнил, что оба они были завербованы КГБ в университете еще до него, но имели дело с ним, так как он был куратором и руководителем подразделения, возглавлял направление разведки и контрразведки. По его словам, киевский университет Шевченко был базовым для этих целей в Украине, потому что там был факультет международных отношений.

"Было 102 страны мира, студенты, аспиранты и преподаватели из которых обучались в Украине. Практически весь третий мир: это и Средняя Европа, Латинская Америка, Восточная Азия, Африка, и многие другие. Позже там были страны уже не только социалистического пояса, но и переходных периодов, и тому подобное. В университете было 2,5 тыс. иностранных студентов из этих 102 стран", – рассказал он.

По его словам, КГБ работал по теме иностранцев, но не всегда напрямую.

"Нужно через кого-то: через тех людей, которые обучаются там, работают, знают их хорошо. Это из числа тогда советских, украинских граждан. Такой механизм действует. Агентура иностранная, агентура советская, или сегодня украинская, мы говорим, – она помогает в решении этих задач. И большинство из них было задействовано для решения задач изучения иностранцев, создания условий привлечения их к сотрудничеству и, конечно, дальнейшей их проверки", – рассказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube