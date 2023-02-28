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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Реально ворвались в здание и вырвали с мясом все носители". Весной 2022-го работу ОАСК блокировали, чтобы Янукович не смог вернуть себе статус президента – СМИ

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ОАСК, по данным СМИ, должен был сыграть ключевую роль в плане РФ по "легитимизации" Януковича
ОАСК, по данным СМИ, должен был сыграть ключевую роль в плане РФ по "легитимизации" Януковича
Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

Офис президента Украины, Государственная судебная администрация и Служба безопасности Украины в начале полномасштабной войны РФ против Украины блокировали работу Окружного административного суда, чтобы ОАСК не мог удовлетворить иски беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, пытавшегося вернуть себе статус президента.

Об этом, ссылаясь на источники, написала 28 февраля "Украинская правда"

По данным издания, в ОП обратили внимания на иски, поданные юристами Януковича в конце 2021 года, после истечения всех сроков их подачи, и замглавы Офиса президента Андрей Смирнов звонил главе ОАСК Павлу Вовку по этому поводу. 

"Смирнов звонил председателю ОАСК Вовку и спрашивал: "Что это за иски, зачем вы их регистрируете, когда процессуальные сроки уже давно истекли?" А Паша его заверял: "Зарегистрировали по процедурам, ничего не будет, не переживайте", – сказал собеседник СМИ в ОП. 

Один из ключевых юристов из команды президента Украины Владимира Зеленского в беседе с изданием обратил внимание, что юристы Януковича обжаловали процедурные моменты, а не само решение Верховной Рады о признании его самоустранившимся от власти. 

"Адвокаты Януковича оказались удивительно умными. Они пошли в ОАСК оспаривать не решение Рады, а вопросы процедуры. Это и была юридическая лазейка. И если бы ОАСК признал процедурные нарушения, результатом было бы признание недействительным решения парламента", – пояснил он. 

Как говорится в публикации, 2 марта прошлого года Янукович был в Минске и в Кремле рассматривали вариант его возвращения в Украину. По этому плану он должен был объявить, что "снова легитимный" и в таком свете его иски в ОАСК, которые лежали в суде и не были рассмотрены, получили "абсолютно новое звучание", отметили журналисты. 

2 марта ГСА отключила суд от доступа к Единому реестру судебных решений, ситуация была настолько серьезной, что для блокирования ОАСК подключили СБУ, пишет СМИ. 

"Мы подключили Пятую службу, отвечающую за суды. Они реально ворвались в здание, вырвали с мясом все возможные носители, чтобы ОАСК вообще не мог работать, и забрали серверы с собой. До апреля суд так и не работал", – рассказал собеседник "Украинской правды" в ОП. 

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В конце прошлого года он подал в Окружной админсуд два иска, касающихся лишения его полномочий и звания президента.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СМИ сообщали, что Янукович в начале марта приезжал в Минск, так как Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов тоже считает, что Януковича планировали назначить на этот пост.

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич считает, что иски, которые Янукович подал в ОАСК, связаны с этим. "Это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента – и тот формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента", – заявил он, подчеркнув, что ОАСК принял исковые заявления Януковича, несмотря на то, что сроки подачи исков были пропущены. 

По данным СМИ, в мае ОАСК отклонил иски. Окружной админсуд должен был сыграть ключевую роль в плане РФ по "легитимизации" Януковича, выяснили "Схемы". 

Вовк попал под санкции США в декабре прошлого года. Через несколько дней после этого Верховная Рада проголосовала за ликвидацию суда, а Зеленский подписал соответствующие законы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, юрист, суды, война России против Украины, Андрей Смирнов, Окружной админсуд Киева, суд, Офис президента Украины, Служба безопасности Украины, ОАСК, Государственная судебная администрация
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