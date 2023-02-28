"Реально ворвались в здание и вырвали с мясом все носители". Весной 2022-го работу ОАСК блокировали, чтобы Янукович не смог вернуть себе статус президента – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, написала 28 февраля "Украинская правда".

По данным издания, в ОП обратили внимания на иски, поданные юристами Януковича в конце 2021 года, после истечения всех сроков их подачи, и замглавы Офиса президента Андрей Смирнов звонил главе ОАСК Павлу Вовку по этому поводу.

"Смирнов звонил председателю ОАСК Вовку и спрашивал: "Что это за иски, зачем вы их регистрируете, когда процессуальные сроки уже давно истекли?" А Паша его заверял: "Зарегистрировали по процедурам, ничего не будет, не переживайте", – сказал собеседник СМИ в ОП.

Один из ключевых юристов из команды президента Украины Владимира Зеленского в беседе с изданием обратил внимание, что юристы Януковича обжаловали процедурные моменты, а не само решение Верховной Рады о признании его самоустранившимся от власти.

"Адвокаты Януковича оказались удивительно умными. Они пошли в ОАСК оспаривать не решение Рады, а вопросы процедуры. Это и была юридическая лазейка. И если бы ОАСК признал процедурные нарушения, результатом было бы признание недействительным решения парламента", – пояснил он.

Как говорится в публикации, 2 марта прошлого года Янукович был в Минске и в Кремле рассматривали вариант его возвращения в Украину. По этому плану он должен был объявить, что "снова легитимный" и в таком свете его иски в ОАСК, которые лежали в суде и не были рассмотрены, получили "абсолютно новое звучание", отметили журналисты.

2 марта ГСА отключила суд от доступа к Единому реестру судебных решений, ситуация была настолько серьезной, что для блокирования ОАСК подключили СБУ, пишет СМИ.

"Мы подключили Пятую службу, отвечающую за суды. Они реально ворвались в здание, вырвали с мясом все возможные носители, чтобы ОАСК вообще не мог работать, и забрали серверы с собой. До апреля суд так и не работал", – рассказал собеседник "Украинской правды" в ОП.