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13 января, 2023
 
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"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жадан: Украинский рок-н-ролл должен звучать убедительно и полноголосо
Жадан: Украинский рок-н-ролл должен звучать убедительно и полноголосо
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинская группа "Жадан і Собаки" 12 января выступила с благотворительным концертом в Харьковском театре оперы и балета имени Лысенко, расположенном в центре города. Об этом на своей странице в Facebook сообщил фронтмен группы, украинский поэт и волонтер Сергей Жадан.

Участие в концерте также приняли украинские группы ВВ, "Брати Гадюкіни", а также музыкальный коллектив "Курган & Agregat".

"Спасибо всем, кто был в зале, подпевал и танцевал. Украинский рок-н-ролл должен звучать убедительно и полноголосо. Культура всегда актуальна. Они не заставят нас умолкнуть, – написал Жадан. – За пять часов концерта – никакой воздушной тревоги. Боги рок-н-ролла заботятся о своих людях.

Жадан добавил, что вскоре сообщит, сколько им удалось собрать денег и на что они их потратили.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid0k6aHLoSxoQ1L5xcJhTyAh8XunFmJzfHWvAzc4KuZ78hAba6Mvt7Cj39vXJ6GY8pVl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с 24 февраля 2022 года.

В ночь с 10-го на 11 января российские оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова и попали в склад пиротехники. Синегубов информировал, что огонь велся из РСЗО "Смерч", люди не пострадали. На месте наблюдалась "детонация пиротехнических изделий".

Теги: Харьков, Сергей Жадан, концерт, война России против Украины, Брати Гадюкіни
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"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
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