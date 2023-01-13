"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова

Участие в концерте также приняли украинские группы ВВ, "Брати Гадюкіни", а также музыкальный коллектив "Курган & Agregat".
"Спасибо всем, кто был в зале, подпевал и танцевал. Украинский рок-н-ролл должен звучать убедительно и полноголосо. Культура всегда актуальна. Они не заставят нас умолкнуть, – написал Жадан. – За пять часов концерта – никакой воздушной тревоги. Боги рок-н-ролла заботятся о своих людях.
Жадан добавил, что вскоре сообщит, сколько им удалось собрать денег и на что они их потратили.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с 24 февраля 2022 года.
В ночь с 10-го на 11 января российские оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова и попали в склад пиротехники. Синегубов информировал, что огонь велся из РСЗО "Смерч", люди не пострадали. На месте наблюдалась "детонация пиротехнических изделий".