"Возможны ограничения". СБУ анонсировала двухдневные контртеррористические мероприятия в Харькове

В СБУ рассказали о целях двухдневных мероприятий Фото: Управління СБ України в Харківській області / Facebook

"9–10 января на территории одного из районов города Харьков Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что целью мероприятий "является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп".

"Во время антитеррористических контрдиверсионных мер возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", – объяснили в СБУ.