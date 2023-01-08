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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Возможны ограничения". СБУ анонсировала двухдневные контртеррористические мероприятия в Харькове

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В СБУ рассказали о целях двухдневных мероприятий
В СБУ рассказали о целях двухдневных мероприятий
Фото: Управління СБ України в Харківській області / Facebook

9-го и 10 января на части территории Харькова проведут контртеррористические мероприятия. Об этом 8 января проинформировало в Facebook управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

"9–10 января на территории одного из районов города Харьков Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что целью мероприятий "является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп".

"Во время антитеррористических контрдиверсионных мер возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", – объяснили в СБУ.

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid0CUiUgC6paY5x24K5VzmqPimXiRApzurKkdEnNnSCGHLZV1qH38f7e9yUpiEsPmo9l

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

В Харьковской области правоохранители уже выявляли людей, причастных к корректировке огня российских оккупантов по городу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Харьков, автомобили, правоохранители, спецслужбы, безопасность, ограничения, проверки, проезд, Служба безопасности Украины
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