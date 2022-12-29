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29 декабря, 2022
 
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Жадан награжден медалью за содействие ВСУ

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Жадан: Служу украинскому народу
Жадан: Служу украинскому народу
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский певец, поэт и волонтер Сергей Жадан награжден медалью за содействие Вооруженным силам Украины. Об этом он сообщил 29 декабря, разместив соответствующее фото на своей странице в Facebook.

"Служу украинскому народу", – подписал фото Жадан.

Наградное удостоверение подписал 30 ноября министр обороны Украины Алексей Резников.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid02W1tgZKr8EFGtNma6TLP4nVqaQrm73LGv51fTRj1Fu2NA32DTGawf2xKDgAkUc4exl

Контекст:

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан – обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Сергей Жадан, война России против Украины
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