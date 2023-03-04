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04 марта, 2023
 
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"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного

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Клопотенко: Как работает стиль?
Клопотенко: Как работает стиль?
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 4 марта в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в новом образе – он заправил джинсовые брюки в белые носки, на футболку надел рубашку, а сверху накинул светло-розовое пальто.

Свой образ блоге завершил резиновыми тапками на меху, массивным шарфом, светло-зеленой шапкой и желтыми вязаными рукавицами. В качестве фона он выбрал мусорный бак. 

"Недавно встретил бездомного и не мог понять, стильный он или просто надел все, что нашел. Как работает стиль?"– подписал фото Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Евгений Клопотенко
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