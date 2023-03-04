"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного

Свой образ блоге завершил резиновыми тапками на меху, массивным шарфом, светло-зеленой шапкой и желтыми вязаными рукавицами. В качестве фона он выбрал мусорный бак.

"Недавно встретил бездомного и не мог понять, стильный он или просто надел все, что нашел. Как работает стиль?"– подписал фото Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.