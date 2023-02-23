Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык

Клопотенко, размышляя, на какие блюда похожи Зеленский и Порошенко, в какой-то момент хрюкнул от смеха Скриншот: ҐРУНТ / YouTube

По словам ресторатора, ему нужно было подумать, прежде чем ответить на поставленный вопрос. Размышляя, он в какой-то момент, хрюкнул от смеха и сакцентировал на этом внимание.

"Зеленский точно должен ассоциироваться с борщом", – заявил Клопотенко после паузы.

На уточняющий вопрос, с какими именно борщом – зеленым или красным, ресторатор со смехом ответил, что с зеленым.

"Порошенко – он такой как пундыки. Хорошее тесто, ты его жаришь, вкусное, прикольное, но это пундык. Не очень полезный, немного вредный, но это пундычек", – сказал Клопотенко.