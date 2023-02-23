Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык

По словам ресторатора, ему нужно было подумать, прежде чем ответить на поставленный вопрос. Размышляя, он в какой-то момент, хрюкнул от смеха и сакцентировал на этом внимание.
"Зеленский точно должен ассоциироваться с борщом", – заявил Клопотенко после паузы.
На уточняющий вопрос, с какими именно борщом – зеленым или красным, ресторатор со смехом ответил, что с зеленым.
"Порошенко – он такой как пундыки. Хорошее тесто, ты его жаришь, вкусное, прикольное, но это пундык. Не очень полезный, немного вредный, но это пундычек", – сказал Клопотенко.
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.
В одном из своих последних интервью кулинарный эксперт рассказывал, что готовит для европейских политиков, которые приезжают в Украину.