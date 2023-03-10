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10 марта, 2023
 
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Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу

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Голубков отказывается от комментариев
Голубков отказывается от комментариев
Фото: tarasgolubkov / Instagram

Министерство культуры и информационной политики Украины дало разрешение на временный выезд украинскому режиссеру Тарасу Голубкову за границу в период с 14-го по 30 ноября 2022 года. Об этом 9 марта сообщило украинское издание KP.ua со ссылкой на заявление представителей Минкульта.

В министерстве сообщили, что Голубков попросил разрешения на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине под названием The War Diary, и предоставил все документы для этой поездки.

Редакция KP.ua заявила, что располагает текстом сопровождающего письма, которое Голубков писал в Минкульт.  

"Основная информационная задача – показать европейской аудитории цельную картину, а через документальную форму максимально донести проблематику до зрителя. Центром каждого рассказа являются настоящие люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах войны. Ценность данного проекта – своеобразный прямой эфир, фиксация абсолютно настоящих событий! Человек из любой точки мира может увидеть истории людей, встретившихся лицом к лицу с такой страшной трагедией, как война", – говорится в заявлении режиссера.

В Минкульте не сообщили, проинформировал ли их Голубков о своем возвращении в Украину после истечения указанного срока. 

О том, что украинский режиссер на самом деле может находиться в России, 8 марта одним из первых написал музыкальный проект "Музвар" в своем Telegram-канале. В этот день состоялась премьера клипа поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина российской певицы Клавы Коки.

Журналисты обратили внимание, что в описании под видео в YouTube режиссером ролика указан Макс Ирман, в то время как украинский актер Сергей Главчев, который принимал участие в проекте путинистки, в своем посте в Facebook заявил, что режиссером на самом деле был Голубков. Позже Главчев удалил текст об украинском режиссере.

9 марта журналисты проекта "Музвар" сообщили, что в репортаже о съемочном процессе нового клипа путинистки Клавы Коки, который вышел на одном из российских пропагандистских телеканалов, на нескольких кадрах действительно можно узнать Голубкова. 

Режиссер игнорирует просьбы украинских журналистов прокомментировать ситуацию. 

Контекст:

Голубков известен как автор видеоклипов для украинской группы "Скрябин", украинских артистов Melovin, Артема Пивоварова, Jerry Heil. Он также работал с российскими исполнителями, включая Zivert и Филиппа Киркорова.

Клава Кока (Клавдия Высокова) внесена в базу сайта "миротворец" за нарушение государственной границы Украины и поддержку пропагандистских мероприятий российского режима.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: режиссер, Минкульт, скандал, война России против Украины, министерство культуры, Министерство культуры и информационной политики, Zivert, Тарас Голбуков
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