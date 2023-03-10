Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу

В министерстве сообщили, что Голубков попросил разрешения на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине под названием The War Diary, и предоставил все документы для этой поездки.

Редакция KP.ua заявила, что располагает текстом сопровождающего письма, которое Голубков писал в Минкульт.

"Основная информационная задача – показать европейской аудитории цельную картину, а через документальную форму максимально донести проблематику до зрителя. Центром каждого рассказа являются настоящие люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах войны. Ценность данного проекта – своеобразный прямой эфир, фиксация абсолютно настоящих событий! Человек из любой точки мира может увидеть истории людей, встретившихся лицом к лицу с такой страшной трагедией, как война", – говорится в заявлении режиссера.

В Минкульте не сообщили, проинформировал ли их Голубков о своем возвращении в Украину после истечения указанного срока.

О том, что украинский режиссер на самом деле может находиться в России, 8 марта одним из первых написал музыкальный проект "Музвар" в своем Telegram-канале. В этот день состоялась премьера клипа поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина российской певицы Клавы Коки.

Журналисты обратили внимание, что в описании под видео в YouTube режиссером ролика указан Макс Ирман, в то время как украинский актер Сергей Главчев, который принимал участие в проекте путинистки, в своем посте в Facebook заявил, что режиссером на самом деле был Голубков. Позже Главчев удалил текст об украинском режиссере.

9 марта журналисты проекта "Музвар" сообщили, что в репортаже о съемочном процессе нового клипа путинистки Клавы Коки, который вышел на одном из российских пропагандистских телеканалов, на нескольких кадрах действительно можно узнать Голубкова.

Режиссер игнорирует просьбы украинских журналистов прокомментировать ситуацию.