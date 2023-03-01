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"Крым – не бутерброд". Глава МИД Литвы встретился с женой Навального, после чего Кислица и Волков поспорили о Крыме

Ландсбергис заявил, что для него было "честью и удовольствием" поговорить с Навальной
Ландсбергис заявил, что для него было "честью и удовольствием" поговорить с Навальной
Фото: Gabrielius Landsbergis / Twitter

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с женой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией. На это отреагировал посол Украины в ООН Сергей Кислица, который напомнил о позиции Навального по поводу оккупации Россией Крыма в 2014 году.

Министр 28 февраля опубликовал в Twitter фото с Навальной и заявил, что она и ее команда продолжают бороться за освобождение политика из тюрьмы "и продвижение России к демократии".

"Для меня было честью и удовольствием поговорить сегодня, и я призываю всех демократических лидеров поддержать их усилия", – написал Ландсбергис.

Кислица перепостил публикацию главы литовского МИД и уточнил: "Насколько искренне изменение позиции Навального по восстановлению суверенитета Украины над оккупированным Крымом?"

Соратник Навального Леонид Волков в комментариях обвинил украинского дипломата в том, что он "попался на путинскую пропаганду".

"Навальный никогда не менял своей позиции. Он осудил незаконную аннексию Крыма в марте 2014 года и с тех пор призывал к восстановлению международно признанных границ Украины (и России)", – заявил Волков. 

В качестве доказательства Волков привел фрагмент поста Навального в Facebook от марта 2014 года, в котором оппозиционер осуждает присоединение Крыма силой. В то же время в этом тексте Навальный заявляет, что Крым несправедливо, "случайно достался Украине незаконным решением самодура Хрущева", и предлагает вместо "присоединения" расширить автономию Крыма и потребовать от Украины гарантий ее не вхождения в НАТО, а также бессрочного и бесплатного пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Эти цитаты Волков не приводит. 

Когда Волкову напомнили о заявлении Навального осенью 2014 года, что "Крым – это не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать", он назвал его "трезвой политической оценкой, основанной на реальности", которая существовала до 24 февраля 2022 года.

По мнению Волкова, тогда будущее Крыма было "сложной темой". "Между этой правильной политической оценкой и твердой позицией Навального в отношении незаконной аннексии Крыма нет противоречия", – написал он. 

В ответ Кислица напомнил соратнику российского политика о том, что его штаб публиковал карты с Крымом в составе РФ, и призвал его просто признать ошибки и пересмотреть позицию.

"Посмотрим на будущие заявления и действия Навального и его команды... Теперь пора покончить с российским империализмом и диктатором", – резюмировал он.

Контекст:

Россия оккупировала Автономную Республику Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре после оккупации Крыма России начала вооруженную агрессию на Донбассе, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину с нескольких направлений.

В октябре 2014 года Навальный заявил, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января 2021 года отмечал, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его заявления о Крыме и ожидает извинений, если тот "в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе".

"Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – подчеркнул Кулеба.

Теги: Россия, Крым, оппозиция, Алексей Навальный, референдум, оккупация, аннексия, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, Сергей Кислица, российская агрессия, война России против Украины, Юлия Навальная, Леонид Волков
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