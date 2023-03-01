"Крым – не бутерброд". Глава МИД Литвы встретился с женой Навального, после чего Кислица и Волков поспорили о Крыме

Ландсбергис заявил, что для него было "честью и удовольствием" поговорить с Навальной Фото: Gabrielius Landsbergis / Twitter

Министр 28 февраля опубликовал в Twitter фото с Навальной и заявил, что она и ее команда продолжают бороться за освобождение политика из тюрьмы "и продвижение России к демократии".

"Для меня было честью и удовольствием поговорить сегодня, и я призываю всех демократических лидеров поддержать их усилия", – написал Ландсбергис.

Yulia Navalnaya and her team are not giving up on their battle to save Aleksei Navalny and steer Russia towards democracy. It was an honour and a pleasure to talk today and I call on all democratic leaders to support their efforts. pic.twitter.com/pWgNHRLbAk — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) February 28, 2023

Кислица перепостил публикацию главы литовского МИД и уточнил: "Насколько искренне изменение позиции Навального по восстановлению суверенитета Украины над оккупированным Крымом?"

How genuine is @navalny change of the position on restoring Ukraine’s sovereignty over occupied Crimea? https://t.co/LqPfMUWrGh — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 28, 2023

Соратник Навального Леонид Волков в комментариях обвинил украинского дипломата в том, что он "попался на путинскую пропаганду".

"Навальный никогда не менял своей позиции. Он осудил незаконную аннексию Крыма в марте 2014 года и с тех пор призывал к восстановлению международно признанных границ Украины (и России)", – заявил Волков.

В качестве доказательства Волков привел фрагмент поста Навального в Facebook от марта 2014 года, в котором оппозиционер осуждает присоединение Крыма силой. В то же время в этом тексте Навальный заявляет, что Крым несправедливо, "случайно достался Украине незаконным решением самодура Хрущева", и предлагает вместо "присоединения" расширить автономию Крыма и потребовать от Украины гарантий ее не вхождения в НАТО, а также бессрочного и бесплатного пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Эти цитаты Волков не приводит.

Когда Волкову напомнили о заявлении Навального осенью 2014 года, что "Крым – это не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать", он назвал его "трезвой политической оценкой, основанной на реальности", которая существовала до 24 февраля 2022 года.

По мнению Волкова, тогда будущее Крыма было "сложной темой". "Между этой правильной политической оценкой и твердой позицией Навального в отношении незаконной аннексии Крыма нет противоречия", – написал он.

No he didn't, he said that Crimea is not a sandwich and its future is a complicated topic. Feb 20 was the first time he "called for restoration of internationally recognized borders", and @SergiyKyslytsya is wondering if it was genuine or not. — Артем Оганджанян (@artemohanjanyan) February 28, 2023

No he didn't, he said that Crimea is not a sandwich and its future is a complicated topic. Feb 20 was the first time he "called for restoration of internationally recognized borders", and @SergiyKyslytsya is wondering if it was genuine or not. — Артем Оганджанян (@artemohanjanyan) February 28, 2023

В ответ Кислица напомнил соратнику российского политика о том, что его штаб публиковал карты с Крымом в составе РФ, и призвал его просто признать ошибки и пересмотреть позицию.

"Посмотрим на будущие заявления и действия Навального и его команды... Теперь пора покончить с российским империализмом и диктатором", – резюмировал он.

This gaslighting is useless, both you and @navalny would look much stronger if you just admit it that you reviewed the previous position, assumed a new one and among other things removed Crimea from the maps of Russia posted by shtab.navalny https://t.co/86wsKSyO4a pic.twitter.com/AEYb5xC8bi — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 28, 2023

Let’s pose this exchange of views & see the future statements & actions of @navalny & team. I can acknowledge & recognize @navalny for what he is but not for what he hasn’t been so far but may be in the future. Put an end to Russian imperialism & dictator! https://t.co/XfwQNxVcgE https://t.co/r76iUc3guU — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 28, 2023