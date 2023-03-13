  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео

Фрейзер: Я просто хочу сказать спасибо за это признание Фото: ЕРА

"Так вот как выглядит мультивселенная", – сперва воскликнул актер, поднявшись на сцену. После этого он обратился со словами благодарности к режиссеру, заявив, что тот "бросил ему творческий спасательный круг".

"Я начал заниматься этим бизнесом 30 лет назад, мне было нелегко, но была возможность, которую я не ценил в то время, пока она не прекратилась. Я просто хочу сказать спасибо за это признание. Это было бы невозможно без моего грима".

В конце Фрейзер расплакался и заканчивал свою речь, сдерживая слезы.

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Видео: ABC7 / YouYube