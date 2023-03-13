  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео

"Так вот как выглядит мультивселенная", – сперва воскликнул актер, поднявшись на сцену. После этого он обратился со словами благодарности к режиссеру, заявив, что тот "бросил ему творческий спасательный круг".
"Я начал заниматься этим бизнесом 30 лет назад, мне было нелегко, но была возможность, которую я не ценил в то время, пока она не прекратилась. Я просто хочу сказать спасибо за это признание. Это было бы невозможно без моего грима".
В конце Фрейзер расплакался и заканчивал свою речь, сдерживая слезы.
Фрейзер впервые появился на экране в 1988 году в телесериале America’s Most Wanted.
Во время съемок фильма "Кит" на Фрейзера надевали костюм, который ограничивал его движения.
Премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2022 года, а выступление актера сопровождалось тогда 14-минутными овациями от зрителей.