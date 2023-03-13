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13 марта, 2023
 
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Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео

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Фрейзер: Я просто хочу сказать спасибо за это признание
Фрейзер: Я просто хочу сказать спасибо за это признание
Фото: ЕРА

Американский актер Брендан Фрейзер 13 марта удостоился премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме американского режиссера Даррена Аронофски "Кит". Фрейзер сыграл учителя английского языка по имени Чарли весом около 270 кг, который скрывает от студентов свою внешность и пытается наладить отношения с дочерью. Запись его благодарственной речи опубликована на странице американского канала ABC7 в YouTube.

"Так вот как выглядит мультивселенная", – сперва воскликнул актер, поднявшись на сцену. После этого он обратился со словами благодарности к режиссеру, заявив, что тот "бросил ему творческий спасательный круг".

"Я начал заниматься этим бизнесом 30 лет назад, мне было нелегко, но была возможность, которую я не ценил в то время, пока она не прекратилась. Я просто хочу сказать спасибо за это признание. Это было бы невозможно без моего грима".

В конце Фрейзер расплакался и заканчивал свою речь, сдерживая слезы.

ВИДЕО
Видео: ABC7 / YouYube
Контекст:

Фрейзер впервые появился на экране в 1988 году в телесериале America’s Most Wanted.

Во время съемок фильма "Кит" на Фрейзера надевали костюм, который ограничивал его движения.

Премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2022 года, а выступление актера сопровождалось тогда 14-минутными овациями от зрителей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, актер, Брендан Фрейзер, Оскар 2023
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