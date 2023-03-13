Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
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Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев

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Сафаров: Мы украинцы, мы не обижаемся. Мы боремся
Сафаров: Мы украинцы, мы не обижаемся. Мы боремся
Фото: Azad Safarov / Facebook

Азад Сафаров – второй режиссер и продюсер украинского документального фильма "Дом из заноз", который номинировался на "Оскар 2023" в категории "Лучшее документальное кино на иностранном языке", – 13 марта в Facebook прокомментировал присуждение "Оскара" фильму "Навальный", который также был представлен в этой номинации.

"Друзья, мне жаль, что мы не смогли принести "Оскар" Украине. Мы очень хотели подарить маленькую радость украинцам в эти трудные времена. Мы очень верили в это и боролись до последнего. Мы должны были выиграть не потому что мы из Украины, а потому что фильм глубокий, ценный и талантливо снятый датским режиссером Симоном Леренгом Уилмонтом и сделанный крутой командой. Но сегодняшний вечер еще раз доказал, что российская пропаганда очень хорошо действует и умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев. А значит, у нас еще много работы", – написал он. 

Сафаров рассказал, что, находясь в Голливуде, вместе с командой на всех площадках рассказывал правду о преступлениях, которые РФ совершает в Украине. 

"Наша цель была с помощью фильма "Дом из заноз" привлечь как можно больше внимания к Украине. Нас всюду приветствовали, поддерживали, обнимали и расспрашивали все обо всем в Украине. Американцы действительно очень переживают за Украину. Мы украинцы, мы не обижаемся. Мы боремся", – подытожил он.

https://www.facebook.com/azad.safarov/posts/pfbid02PY9AyKMGC1Z7eoNgHn8xfnz1arrC4QmUGDbH11fLguTEwFvYXmJTYoEaUtKHFKWkl

Контекст:

Церемония вручения премии "Оскар" состоялась в ночь на 13-е марта. Победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" одержал фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году. 

Присуждение "Оскара" фильму "Навальный" возмутило украинцев. 

Над украинским фильмом "Дом из заноз" работала команда из Украины, Дании, Финляндии и Швеции, а героями стали воспитанники и работники детского приюта в Лисичанске. Режиссером фильма "Дом из заноз" является Симон Леренг Вилмонт, продюсером – Моника Хеллстром, редактором – Майкл Аалунг. 

Лисичанский приют был эвакуирован 24 февраля 2022 года, и сейчас значительная часть героев фильма находится за рубежом.

Вместе со съемочной группой на церемонии присутствовали также героини фильма – воспитательницы Ольга Тронова и Маргарита Бурлуцкая. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Украина, кино, Оскар, Алексей Навальный, Лисичанск, скандал, война России против Украины, Оскар 2023
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