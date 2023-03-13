Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев

"Друзья, мне жаль, что мы не смогли принести "Оскар" Украине. Мы очень хотели подарить маленькую радость украинцам в эти трудные времена. Мы очень верили в это и боролись до последнего. Мы должны были выиграть не потому что мы из Украины, а потому что фильм глубокий, ценный и талантливо снятый датским режиссером Симоном Леренгом Уилмонтом и сделанный крутой командой. Но сегодняшний вечер еще раз доказал, что российская пропаганда очень хорошо действует и умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев. А значит, у нас еще много работы", – написал он.

Сафаров рассказал, что, находясь в Голливуде, вместе с командой на всех площадках рассказывал правду о преступлениях, которые РФ совершает в Украине.

"Наша цель была с помощью фильма "Дом из заноз" привлечь как можно больше внимания к Украине. Нас всюду приветствовали, поддерживали, обнимали и расспрашивали все обо всем в Украине. Американцы действительно очень переживают за Украину. Мы украинцы, мы не обижаемся. Мы боремся", – подытожил он.