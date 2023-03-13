"Если "Оскар" вне политики, то как понимать документальный манифест Навального?" Украинцев возмутило награждение фильма о Навальном

"Если "Оскар" вне политики, то как понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" – написал Подоляк.
Якщо #Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест «Навальний», у якому внутрішньоросійська політика ллється через край?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2023
Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?
Решение о присуждении "Оскара" фильму "Навальный" раскритиковали и другие украинцы.
Кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко вспомнил высказывания политика о Крыме и сравнил его с заплесневевшим хлебом.
Журналист Остап Ярыш напомнил Западу: "То, что ты против [президента РФ Владимира] Путина, не отрицает империалистических и шовинистических взглядов Навального".
Since the #Navalny documentary won Oscar, let's talk about the elephant in the room again. https://t.co/iI3RYNw1nX— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 13, 2023
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что эта награда подтверждает страх Запада относительно распада России.
"Боится ли кто-то на Западе распада России? Очевидно, что да. Эта премия – очередное подтверждение. Нужно ли нам доносить идею, что Россия должна быть уничтожена? Да", – написал Гончаренко.
"Оскар: Мы аполитичны, поэтому давайте отвергнем выступление Зеленского. Также "Оскар": вручаем "Лучшую документалку" фильму о весьма неоднозначном российском политическом деятеле", – отметил журналист и волонтер Павел Шаповал.
#Oscars : we're apolitical, so let's reject Zelensky's speech— Paul Shapoval (@Frialum) March 13, 2023
Also Oscars: giving Best Documentary to the movie about a highly controversial Russian political figure
Ряд пользователей сети также вспомнили обвинения в том, что Украину Запад и Голливуд поддерживают якобы потому, что украинцы "белые, светловолосые и голубоглазые", а восточным и африканским странам, страдающим от войн и бедствий, отказывают в поддержке.
Сообщения об этом иллюстрировались фотографиями семьи Навального, которая вышла на сцену во время награждения вместе с командой фильма.
@TheAcademy oh! Thank you for supporting black people, disabled and LGBT+ community.— хазяїн харизми * * (@donkotleone) March 13, 2023
Stop...
But they are not. *
So what is the reason? White skin,blue eyes, blond hair... seems like nazi *
Are you supporting nazism?
Oscars producer thinks that Hollywood should give more attn to people of colour and their suffering.— * Alex (@0x_nld) March 13, 2023
Turns around, gives the award to the guy who made prosecuting people of colour (Central Asians) his political platform.
Всі "білі" квоти раніше зайняв фільм "Навальний" * ... pic.twitter.com/Z435L41yCV— Oleksandr Arhat (@olarhat) March 12, 2023
Лаконичнее всех высказался писатель, основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко. "Нах...яльный", – написал он.
Нахуяльний— logvynenko (@logvynenko) March 13, 2023
В то же время есть и другие точки зрения. Так, журналистка Наталья Гуменюк считает, что в этой награде есть и польза для Украины.
"Оскар" выиграл фильм канадского режиссера о том, как президент РФ пытался отравить запрещенным химическим оружием "Новичком" политического оппонента, но спецслужбы, которые стали просто карикатурным инструментом убийства, убивали и убивают за границей, не смогли этого. Это... в который раз доказывает: российское государство – террорист и угрожает тем, кто за его пределами", – написала она.
Пользователь Info напомнил, что "Оскар" дали не самому Навальному, а за документальный фильм о нем.
"Во-вторых, на России сейчас по этому поводу дикая истерика пропагандонов. Я доволен", – добавил он.
Як на диво, мене Оскар за фільм "Навальний" не вибішує.— Info (@Info53917080) March 13, 2023
По-перше, не варто забувати, що це Оскар не Навальному, а за документалку про нього.
Дивився.
Дуже гарно зроблений фільм.
По-друге, на росії зараз з цього приводу дика істерика пропагандонів.
Я задоволений.
* pic.twitter.com/VEaxuoSpfF
В марте 2022-го ведущая "Оскара", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление президента Украины Владимира Зеленского. Американский режиссер и актер Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.
В этом году Американская киноакадемия второй год подряд отклонила предложение о выступлении президента Украины на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 9 марта издание Variety. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение "лицемерием".
13 марта Американская киноакадемия признала победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" ленту "Навальный", снятую канадским режиссером Дэниэлом Роэром. Эта лента посвящена жизни российского оппозиционера с лета 2020 года, когда его отравили в России, по январь 2021 года, когда он вернулся на родину из Германии, где проходил лечение. Этот фильм также получил премию BAFTA.
Украинский фильм "Дом из заноз" о детях из приюта на Донбассе также боролся за "Оскар" в документальной категории, но не победил.