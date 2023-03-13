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ПОЛИТИКА

"Если "Оскар" вне политики, то как понимать документальный манифест Навального?" Украинцев возмутило награждение фильма о Навальном

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Семья Навального вышла на награждение вместе с режиссером
Семья Навального вышла на награждение вместе с режиссером
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что лозунг "Оскар" вне политики" противоречит награждению фильма "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном. Об этом он написал в Twitter, комментируя результаты премии.

"Если "Оскар" вне политики, то как понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" – написал Подоляк.

Решение о присуждении "Оскара" фильму "Навальный" раскритиковали и другие украинцы. 

Кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко вспомнил высказывания политика о Крыме и сравнил его с заплесневевшим хлебом.

Журналист Остап Ярыш напомнил Западу: "То, что ты против [президента РФ Владимира] Путина, не отрицает империалистических и шовинистических взглядов Навального".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что эта награда подтверждает страх Запада относительно распада России.

"Боится ли кто-то на Западе распада России? Очевидно, что да. Эта премия – очередное подтверждение. Нужно ли нам доносить идею, что Россия должна быть уничтожена? Да", – написал Гончаренко.

"Оскар: Мы аполитичны, поэтому давайте отвергнем выступление Зеленского. Также "Оскар": вручаем "Лучшую документалку" фильму о весьма неоднозначном российском политическом деятеле", – отметил журналист и волонтер Павел Шаповал. 

Ряд пользователей сети также вспомнили обвинения в том, что Украину Запад и Голливуд поддерживают якобы потому, что украинцы "белые, светловолосые и голубоглазые", а восточным и африканским странам, страдающим от войн и бедствий, отказывают в поддержке.

Сообщения об этом иллюстрировались фотографиями семьи Навального, которая вышла на сцену во время награждения вместе с командой фильма. 

Лаконичнее всех высказался писатель, основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко. "Нах...яльный", – написал он. 

В то же время есть и другие точки зрения. Так, журналистка Наталья Гуменюк считает, что в этой награде есть и польза для Украины. 

"Оскар" выиграл фильм канадского режиссера о том, как президент РФ пытался отравить запрещенным химическим оружием "Новичком" политического оппонента, но спецслужбы, которые стали просто карикатурным инструментом убийства, убивали и убивают за границей, не смогли этого. Это... в который раз доказывает: российское государство – террорист и угрожает тем, кто за его пределами", – написала она.

https://www.facebook.com/ngumenyuk/posts/pfbid0fYeTcPNCn7xWFQBYn7itiwpwsNVVYbv5e3ESyL3zTRHxEXxPfkKzzTRQKgnAQCPvl

Пользователь Info напомнил, что "Оскар" дали не самому Навальному, а за документальный фильм о нем.

"Во-вторых, на России сейчас по этому поводу дикая истерика пропагандонов. Я доволен", – добавил он.


Контекст:

В марте 2022-го ведущая "Оскара", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление президента Украины Владимира Зеленского. Американский режиссер и актер Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.

В этом году Американская киноакадемия второй год подряд отклонила предложение о выступлении президента Украины на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 9 марта издание Variety. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение "лицемерием".

13 марта Американская киноакадемия признала победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" ленту "Навальный", снятую канадским режиссером Дэниэлом Роэром. Эта лента посвящена жизни российского оппозиционера с лета 2020 года, когда его отравили в России, по январь 2021 года, когда он вернулся на родину из Германии, где проходил лечение. Этот фильм также получил премию BAFTA

Украинский фильм "Дом из заноз" о детях из приюта на Донбассе также боролся за "Оскар" в документальной категории, но не победил.

Теги: Россия, Оскар, Алексей Навальный, Алексей Гончаренко, фильм, премия, Голливуд, политика, Богдан Логвиненко, награда, церемония, Михаил Подоляк, Оскар 2023
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