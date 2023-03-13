"Если "Оскар" вне политики, то как понимать документальный манифест Навального?" Украинцев возмутило награждение фильма о Навальном

"Если "Оскар" вне политики, то как понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" – написал Подоляк.

Якщо #Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест «Навальний», у якому внутрішньоросійська політика ллється через край?

Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2023

Решение о присуждении "Оскара" фильму "Навальный" раскритиковали и другие украинцы.

Кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко вспомнил высказывания политика о Крыме и сравнил его с заплесневевшим хлебом.

Журналист Остап Ярыш напомнил Западу: "То, что ты против [президента РФ Владимира] Путина, не отрицает империалистических и шовинистических взглядов Навального".

Since the #Navalny documentary won Oscar, let's talk about the elephant in the room again. https://t.co/iI3RYNw1nX — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 13, 2023

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что эта награда подтверждает страх Запада относительно распада России.

"Боится ли кто-то на Западе распада России? Очевидно, что да. Эта премия – очередное подтверждение. Нужно ли нам доносить идею, что Россия должна быть уничтожена? Да", – написал Гончаренко.

"Оскар: Мы аполитичны, поэтому давайте отвергнем выступление Зеленского. Также "Оскар": вручаем "Лучшую документалку" фильму о весьма неоднозначном российском политическом деятеле", – отметил журналист и волонтер Павел Шаповал.

#Oscars : we're apolitical, so let's reject Zelensky's speech



Also Oscars: giving Best Documentary to the movie about a highly controversial Russian political figure — Paul Shapoval (@Frialum) March 13, 2023

Ряд пользователей сети также вспомнили обвинения в том, что Украину Запад и Голливуд поддерживают якобы потому, что украинцы "белые, светловолосые и голубоглазые", а восточным и африканским странам, страдающим от войн и бедствий, отказывают в поддержке.

Сообщения об этом иллюстрировались фотографиями семьи Навального, которая вышла на сцену во время награждения вместе с командой фильма.

@TheAcademy oh! Thank you for supporting black people, disabled and LGBT+ community.

Stop...

But they are not. *

So what is the reason? White skin,blue eyes, blond hair... seems like nazi *

Are you supporting nazism? — хазяїн харизми * ‍ * (@donkotleone) March 13, 2023

Oscars producer thinks that Hollywood should give more attn to people of colour and their suffering.

Turns around, gives the award to the guy who made prosecuting people of colour (Central Asians) his political platform. — * Alex (@0x_nld) March 13, 2023

Всі "білі" квоти раніше зайняв фільм "Навальний" * ... pic.twitter.com/Z435L41yCV — Oleksandr Arhat (@olarhat) March 12, 2023

Лаконичнее всех высказался писатель, основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко. "Нах...яльный", – написал он.

Нахуяльний — logvynenko (@logvynenko) March 13, 2023

В то же время есть и другие точки зрения. Так, журналистка Наталья Гуменюк считает, что в этой награде есть и польза для Украины.

"Оскар" выиграл фильм канадского режиссера о том, как президент РФ пытался отравить запрещенным химическим оружием "Новичком" политического оппонента, но спецслужбы, которые стали просто карикатурным инструментом убийства, убивали и убивают за границей, не смогли этого. Это... в который раз доказывает: российское государство – террорист и угрожает тем, кто за его пределами", – написала она.

Пользователь Info напомнил, что "Оскар" дали не самому Навальному, а за документальный фильм о нем.

"Во-вторых, на России сейчас по этому поводу дикая истерика пропагандонов. Я доволен", – добавил он.

Як на диво, мене Оскар за фільм "Навальний" не вибішує.



По-перше, не варто забувати, що це Оскар не Навальному, а за документалку про нього.



Дивився.



Дуже гарно зроблений фільм.



По-друге, на росії зараз з цього приводу дика істерика пропагандонів.



Я задоволений.



* pic.twitter.com/VEaxuoSpfF — Info (@Info53917080) March 13, 2023



