Слова "смешной" недостаточно, чтобы описать это лицемерие – Кулеба прокомментировал отказ Зеленскому в выступлении на "Оскаре"

Он отметил, что одним из главных претендентов на победу в номинации "Лучший иностранный фильм" является антивоенная лента.
"Я думаю, что если "На Западном фронте без перемен" получит "Оскара" за лучший иностранный фильм, в то время как президент Зеленский, который воюет, ведет страну, ведет крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, не выступит на "Оскаре", то вы не найдете лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии. Слова "смешной" недостаточно, чтобы описать это лицемерие", – сказал Кулеба.
Он добавил, что не сомневается в качестве фильма. Но, отметил министр, Зеленский рассказал бы "настоящую военную историю".
"Ребята, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, но кто-то не хочет слушать настоящую военную историю, происходящую здесь и сейчас, значит, с вами что-то не так", – сказал министр.
95-я церемония вручения премии состоится 12 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел. Среди номинантов есть украинский фильм, трансляцию церемонию в Украине будет вести "Суспільне".
Американская киноакадемия второй год подряд отклонила предложение о выступлении президента Украины на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 9 марта издание Variety.
В марте 2022-го ведущая "Оскара", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского, американский режиссер и актер Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.
При этом Зеленский в течение прошлого года выступал с обращениями к парламентам и участникам десятков других международных мероприятий (по данным Forbes, за год он выступил с публичными речами 563 раза), в частности, он в апреле выступал с обращением к участникам и зрителям церемонии "Грэмми", в мае обращался к гостям Каннского кинофестиваля, в 2023-м – выступал на открытии Берлинале и на церемонии вручения "Золотого глобуса".