Слова "смешной" недостаточно, чтобы описать это лицемерие – Кулеба прокомментировал отказ Зеленскому в выступлении на "Оскаре"

Он отметил, что одним из главных претендентов на победу в номинации "Лучший иностранный фильм" является антивоенная лента.

"Я думаю, что если "На Западном фронте без перемен" получит "Оскара" за лучший иностранный фильм, в то время как президент Зеленский, который воюет, ведет страну, ведет крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, не выступит на "Оскаре", то вы не найдете лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии. Слова "смешной" недостаточно, чтобы описать это лицемерие", – сказал Кулеба.

Он добавил, что не сомневается в качестве фильма. Но, отметил министр, Зеленский рассказал бы "настоящую военную историю".

"Ребята, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, но кто-то не хочет слушать настоящую военную историю, происходящую здесь и сейчас, значит, с вами что-то не так", – сказал министр.