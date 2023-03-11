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Слова "смешной" недостаточно, чтобы описать это лицемерие – Кулеба прокомментировал отказ Зеленскому в выступлении на "Оскаре"

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Зеленский на церемонии вручения премии "Оскар" рассказал бы "настоящую военную историю", заявил Кулеба
Зеленский на церемонии вручения премии "Оскар" рассказал бы "настоящую военную историю", заявил Кулеба
Фото: EPA

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал лицемерием решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского для выступления на церемонии вручения премии "Оскар". Свое мнение он высказал в интервью BILD am SONNTAG, опубликованном 11 марта.

Он отметил, что одним из главных претендентов на победу в номинации "Лучший иностранный фильм" является антивоенная лента.

"Я думаю, что если "На Западном фронте без перемен" получит "Оскара" за лучший иностранный фильм, в то время как президент Зеленский, который воюет, ведет страну, ведет крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, не выступит на "Оскаре", то вы не найдете лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии. Слова "смешной" недостаточно, чтобы описать это лицемерие", – сказал Кулеба.

Он добавил, что не сомневается в качестве фильма. Но, отметил министр, Зеленский рассказал бы "настоящую военную историю".

ебята, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, но кто-то не хочет слушать настоящую военную историю, происходящую здесь и сейчас, значит, с вами что-то не так", – сказал министр.

Контекст:

95-я церемония вручения премии состоится 12 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии будет американский комик и актер Джимми Киммел. Среди номинантов есть украинский фильм, трансляцию церемонию в Украине будет вести "Суспільне".

Американская киноакадемия второй год подряд отклонила предложение о выступлении президента Украины на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 9 марта издание Variety.

В марте 2022-го ведущая "Оскара", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского, американский режиссер и актер Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.

При этом Зеленский в течение прошлого года выступал с обращениями к парламентам и участникам десятков других международных мероприятий (по данным Forbes, за год он выступил с публичными речами 563 раза), в частности, он в апреле выступал с обращением к участникам и зрителям церемонии "Грэмми", в мае обращался к гостям Каннского кинофестиваля, в 2023-м – выступал на открытии Берлинале и на церемонии вручения "Золотого глобуса".

Теги: Украина, Оскар, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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