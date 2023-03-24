Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов

Галкин: Поколение новоявленных артистов наступает на пятки. Они больше стараются. Они уже раздвигают шире и лижут глубже Скриншот: maxgalkinru / Instagram

В своем выступлении он упомянул российскую певицу Ларису Долину, Григория Лепса, Олега Газманова, Надежду Бабкину.

"Сидят Лепс, Газманов, Бабкина, Долина. Они говорят, что наконец-то пришло время объединиться, писать патриотические песни. Говорят: "Настало наше время". Я не эйджист, ничего против не имею, но вы понимаете – средний возраст 70 лет. Ну это кооператив "Судорога", – сказал Галкин. – Они так сидят: Лепс, Газманов, Бабкина, Долина. Я их так сразу и назвал – ЛГБД-группа. Мне их так даже жалко стало. Они так надеются, что власть их заметит, а Путин – он же совершенно уже в других измерениях. Он где-то между Марсом и Юпитером фигачит по орбите и не принимает сигналов с Земли".

В своем выступление артист также высказался о так называемом молодом поколении артистов-путинистов.

"Поколение новоявленных артистов наступает на пятки. Они больше стараются. Они уже раздвигают шире и лижут глубже, – отметил шоумен. – Shaman – ну талантливый певец, ничего не могу сказать, но абсолютная конъюнктура, конечно. Вот он сейчас ходит: "Встанем! Встанем!" Будет суд в Гааге, будет петь: "Сядем!". ЛГБТ-группа к нему примкнула, стоят сзади, помогают, пристроились. [Российский певец Сергей] Лазарев тут же, и [российская певица Полина] Гагарина: "Встанем!". Лица перекошены".

По словам Галкина, после этого ему приснился "страшный сон".

"Значит, иду по кладбищу. И из-под земли этот вой: "Встанем". И руки так и лезут ко мне. Вижу, Долина между надгробиями ползет. И я в церковь ломанулся, перед алтарем на колени бухаюсь. Вижу, батюшка служит, но он спиной ко мне. Я говорю: "Прости меня, господи, что я их всех изображал, Путина перекривлял, над [замглавой Совбеза РФ Дмитрием] Медведевым смеялся, высмеивал [экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия] Рогозина, [пропагандисток Ольгу] Скабееву, [Маргариту] Симонян. Прости, Господи". Дергаю батюшку за рясу. А он так разворачивается и говорит: "Бог простит, а я не прощу! Гойда!". А это [российский актер Иван] Охлобыстин", – резюмировал Галкин.