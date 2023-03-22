Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней

В своем выступлении Галкин упомянул, как российская пропагандистка, экс-ведущая советской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк заявила о желании отправиться на войну вместе с куклами Хрюши и Степашки.
Галкин посоветовал в таком случае взять с собой Киркорова, который бы держал в руках "голову пропагандистки Скабеевой".
"Ангелина Вовк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой. На ее месте я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если ему еще в руки дать голову Скабеевой, это будет похоже на бренд Versace", – заявил Галкин, подразумевая, что на одном из показов итальянского дома моды гости и модели появились в нарядах, украшенных искусственными головами животных в натуральную величину.
Пропагандистка Скабеева 21 марта в своем Telegram-канале отреагировала на шутку Галкина, написав при этом, что тот якобы выступал не в США, а в Израиле.
"Это же прямой призыв к убийству или расправе надо мной? Или еще не прямой? Есть юристы?" – написала Скабеева.
Галкин пока что не комментировал реакцию пропагандистки.
Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут программу "60 минут". Они входят в рейтинг самых известных и самых высокооплачиваемых пропагандистов Кремля, составленный изданием The Insider.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин гастролирует сейчас с концертами в разных странах. Во время своих выступлений артист часто критикует действия российских властей и пропагандистов. Ранее он уже высмеивал Скабееву.