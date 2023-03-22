Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней

В своем выступлении Галкин упомянул, как российская пропагандистка, экс-ведущая советской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк заявила о желании отправиться на войну вместе с куклами Хрюши и Степашки.

Галкин посоветовал в таком случае взять с собой Киркорова, который бы держал в руках "голову пропагандистки Скабеевой".

"Ангелина Вовк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой. На ее месте я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если ему еще в руки дать голову Скабеевой, это будет похоже на бренд Versace", – заявил Галкин, подразумевая, что на одном из показов итальянского дома моды гости и модели появились в нарядах, украшенных искусственными головами животных в натуральную величину.

Пропагандистка Скабеева 21 марта в своем Telegram-канале отреагировала на шутку Галкина, написав при этом, что тот якобы выступал не в США, а в Израиле.

"Это же прямой призыв к убийству или расправе надо мной? Или еще не прямой? Есть юристы?" – написала Скабеева.

Галкин пока что не комментировал реакцию пропагандистки.