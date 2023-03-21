Си Цзиньпин в Москве, "бавовна" в Крыму, Киркоров в прозрачных колготках с головой Скабеевой, Бахмут. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:
- визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву;
- ситуацию на фронте, в частности в районе Бахмута;
- атаку беспилотников на оккупированный Россией Джанкой;
- поручение президента США Джо Байдена раскрыть разведданные о происхождении коронавируса SARS-CoV-2;
- уехавшего из России юмориста Максима Галкина, который пошутил над поддерживающим войну против Украины российским певцом Филиппом Киркоровым и российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.
Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.