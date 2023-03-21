Си Цзиньпин в Москве, "бавовна" в Крыму, Киркоров в прозрачных колготках с головой Скабеевой, Бахмут. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:

визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву;

Си Цзиньпина в Москву; ситуацию на фронте, в частности в районе Бахмута;

атаку беспилотников на оккупированный Россией Джанкой;

поручение президента США Джо Байдена раскрыть разведданные о происхождении коронавируса SARS-CoV-2;

уехавшего из России юмориста Максима Галкина, который пошутил над поддерживающим войну против Украины российским певцом Филиппом Киркоровым и российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.