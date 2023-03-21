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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Си Цзиньпин в Москве, "бавовна" в Крыму, Киркоров в прозрачных колготках с головой Скабеевой, Бахмут. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать: 

  • визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву;
  • ситуацию на фронте, в частности в районе Бахмута; 
  • атаку беспилотников на оккупированный Россией Джанкой;
  • поручение президента США Джо Байдена раскрыть разведданные о происхождении коронавируса SARS-CoV-2;
  • уехавшего из России юмориста Максима Галкина, который пошутил над поддерживающим войну против Украины российским певцом Филиппом Киркоровым и российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Китай, Си Цзиньпин, Филипп Киркоров, Алеся Бацман, Джанкой, Бахмут, Ольга Скабеева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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