Где живут Путин и Кабаева, стриптиз российского генерала, НЛО в Санкт-Петербурге, Лукашенко в Китае. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон будут, в частности, обсуждать:

ситуацию на фронте;

визит считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в Китай;

появление неопознанного объекта в небе над Санкт-Петербургом;

расследование СМИ о том, где живут президент России Владимир Путин и его подруга Алина Кабаева с детьми;

слитое в сеть видео стриптиза в исполнении заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерала Александра Матовникова.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.