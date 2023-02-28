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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Где живут Путин и Кабаева, стриптиз российского генерала, НЛО в Санкт-Петербурге, Лукашенко в Китае. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон будут, в частности, обсуждать: 

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года. 

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Китай, Александр Лукашенко, Алина Кабаева, Алеся Бацман, война России против Украины
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