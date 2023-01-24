Громкие увольнения в Украине, покушение на Пригожина, Лукашенко, ситуация на фронте. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон будут говорить о:

коррупционных скандалах и громких отставках в Украине на этой неделе;

ситуации на фронте;

заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможном покушении на российского бизнесмена, собственника частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина;

конфликтах в верхушке российской армии;

считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко и его последних заявлениях об Украине.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе 2022 года.