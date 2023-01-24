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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Громкие увольнения в Украине, покушение на Пригожина, Лукашенко, ситуация на фронте. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон будут говорить о:

  • коррупционных скандалах и громких отставках в Украине на этой неделе;
  • ситуации на фронте;
  • заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможном покушении на российского бизнесмена, собственника частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина;
  • конфликтах в верхушке российской армии;
  • считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко и его последних заявлениях об Украине.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе 2022 года.

Теги: Дмитрий Гордон, коррупция, Дмитрий Песков, Алеся Бацман, война России против Украины, Евгений Пригожин
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