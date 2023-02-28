"А суровый генерал храбро письку показал". В сеть слили стриптиз российского военачальника – замглавкома Сухопутными войсками. Видео

Telegram-канал не раскрывает источники, из которых было получено видео. О времени и месте съемок также ничего не сообщается. На видео, которое оказалось в распоряжении "ВЧК-ОГПУ", полуобнаженный Матовников начинает пританцовывать и снимает с бедер полотенце, обнажая гениталии.

"ВЧК-ОГПУ" и ряд других СМИ и Telegram-каналов сообщают, что 57-летний Матовников является старшим оперативной группы сухопутных войск вооруженных сил РФ в Беларуси – и, следовательно, резонансный инцидент в Мачулищах с российским самолетом дальней радиолокационной разведки на его ответственности.

В то же время в официальных российских военных источниках не удалось найти подтверждения информации о том, что генерал-лейтенант был откомандирован в Беларусь.

"ВЧК-ОГПУ" характеризует российского военачальника как "заядлого ценителя минских ресторанов и дам".

Генерал Матовников любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров. Генерал больше увлечен созданием подобного видеоконтента для своих подруг. Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича "лучших" представителей генералитета. Поэтому случившемуся на аэродроме Мачулищи в Беларуси удивляться не стоит", – сказано в подписи к видео.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский в Twitter утверждает, что видео обнаженного генерала в сеть слили его сослуживцы-оккупанты.

"Российские военные продолжают жрать друг друга в междоусобных разборках. Сослуживцы слили в сеть интимное видео заместителя главкома сухопутными войсками РФ, Героя России генерала Александра Матовникова. На видео генерал демонстрирует на камеру центр принятия решений..." – заметил Казанский.

Российские военные продолжают жрать друг-друга в междоусобных разборках.



Сослуживцы слили в сеть интимное видео заместителя главкома Сухопутными войсками РФ героя России генерала Александра Матовникова. На видео генерал демонстрирует на камеру центр принятия решений... pic.twitter.com/eGDzsbnsCJ — Денис Казанський (@den_kazansky) February 27, 2023

Украинский центр "Миротворец" напомнил в Twitter, что исполнитель стриптиза Матовников с позывным Чекист внесен в его базу как участник военного вторжения РФ в Украину и оккупант, причастный к геноциду украинского народа.

"Наш клиент, российский генерал, сотрудник ФСБ, похоже, нищенствует, раз заделался вебкамщицей. Мы видео в "Чистилище" добавим, поломаем ему бизнес", – пообещали в "Миротворце".

Наш клієнт, російський генерал, співробітник фсб, схоже, злидарює, раз задєлався вебкамщицею.



Ми відео в Чистилище додамо, поламаємо йому бізнес.



Матовников Александр Анатольевич / Матовніков Олександр Анатолійович / Matovnikov Aleksandr Anatolevichhttps://t.co/PMKfq1omLI pic.twitter.com/FCWJAzZ1Zs — @UA_Peacemaker (@UaPeacemaker) February 27, 2023

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров прогнозирует в Telegram, что это видео станет заметным событием в карьере Матовникова.

"A суровый генерал храбро письку показал". Наконец-то и русские генералы, "герои России", Сирии и "СВО" становятся звездами "интернетов". Кого запугивает генералушка на видео – покрыто мраком. Но свою "мягкую силу" он демонстрирует так уверенно, как будто давно подрабатывает стриптизером на голубых корпоративах. Несомненно, этот видосик будет "вечным" и сопроводит генерала Матовникова на всем его восхождении по иерархической лестнице МО РФ", – пишет он.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко полагает, что видео с Матовниковым должно понравиться самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"[Президент РФ Владимир] Путин, потри спинку". Вот чем занимается у Лукашенко кремлевский генерал, который "профукал" диверсию партизан в Мачулищах", – прокомментировал Геращенко видео с российским генералом.



