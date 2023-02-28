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"А суровый генерал храбро письку показал". В сеть слили стриптиз российского военачальника – замглавкома Сухопутными войсками. Видео

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Для кого Матовников танцевал стриптиз, остается загадкой
Для кого Матовников танцевал стриптиз, остается загадкой
Скриншот: ВЧК-ОГПУ / Telegram

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" 27 февраля обнародовал интимное видео, на котором, как утверждается, снят заместитель главнокомандуюшего сухопутными войсками, экс-полпред президента РФ Александр Матовников, танцующий стриптиз.

Telegram-канал не раскрывает источники, из которых было получено видео. О времени и месте съемок также ничего не сообщается. На видео, которое оказалось в распоряжении "ВЧК-ОГПУ", полуобнаженный Матовников начинает пританцовывать и снимает с бедер полотенце, обнажая гениталии.

"ВЧК-ОГПУ" и ряд других СМИ и Telegram-каналов сообщают, что 57-летний Матовников является старшим оперативной группы сухопутных войск вооруженных сил РФ в Беларуси – и, следовательно, резонансный инцидент в Мачулищах с российским самолетом дальней радиолокационной разведки на его ответственности.

В то же время в официальных российских военных источниках не удалось найти подтверждения информации о том, что генерал-лейтенант был откомандирован в Беларусь.

"ВЧК-ОГПУ" характеризует российского военачальника как "заядлого ценителя минских ресторанов и дам".

Генерал Матовников любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров. Генерал больше увлечен созданием подобного видеоконтента для своих подруг. Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича "лучших" представителей генералитета. Поэтому случившемуся на аэродроме Мачулищи в Беларуси удивляться не стоит", – сказано в подписи к видео.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский в Twitter утверждает, что видео обнаженного генерала в сеть слили его сослуживцы-оккупанты.

"Российские военные продолжают жрать друг друга в междоусобных разборках. Сослуживцы слили в сеть интимное видео заместителя главкома сухопутными войсками РФ, Героя России генерала Александра Матовникова. На видео генерал демонстрирует на камеру центр принятия решений..." – заметил Казанский.

Украинский центр "Миротворец" напомнил в Twitter, что исполнитель стриптиза Матовников с позывным Чекист внесен в его базу как участник военного вторжения РФ в Украину и оккупант, причастный к геноциду украинского народа.

"Наш клиент, российский генерал, сотрудник ФСБ, похоже, нищенствует, раз заделался вебкамщицей. Мы видео в "Чистилище" добавим, поломаем ему бизнес", – пообещали в "Миротворце".

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров прогнозирует в Telegram, что это видео станет заметным событием в карьере Матовникова.

"A суровый генерал храбро письку показал". Наконец-то и русские генералы, "герои России", Сирии и "СВО" становятся звездами "интернетов". Кого запугивает генералушка на видео – покрыто мраком. Но свою "мягкую силу" он демонстрирует так уверенно, как будто давно подрабатывает стриптизером на голубых корпоративах. Несомненно, этот видосик будет "вечным" и сопроводит генерала Матовникова на всем его восхождении по иерархической лестнице МО РФ", – пишет он.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко полагает, что видео с Матовниковым должно понравиться самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"[Президент РФ Владимир] Путин, потри спинку". Вот чем занимается у Лукашенко кремлевский генерал, который "профукал" диверсию партизан в Мачулищах", – прокомментировал Геращенко видео с российским генералом.


Контекст:

Матовников – российский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант (2018), герой Российской Федерации (2017), заместитель главнокомандующего сухопутными войсками РФ с 22 января 2020 года.

Матовников принимал участие в захвате Крыма Россией и в военной операции РФ в Сирии, Был полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Дружен с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Матовников женат во второй раз, у генерала трое детей.

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