Кадыров в День святого Валентина написал стихи о Гордоне, Зеленском и Подоляке

Стихотворение написано от первого лица, автор не указан – вероятно, это сам глава Чечни. В тексте, озаглавленном "Кадыров и евроСМИ", он фантазирует на тему своей популярности как ньюсмейкера для европейских и украинских медиа.

В стихотворении фигурирует ряд известных личностей из Украины и РФ. Это основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, глава правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев, российский юрист и блогер Марк Фейгин, российский журналист, драматург и писатель Виктор Шендерович.

Текст публикуется с сокращениями.

Чтоб не отстать от будней мира,

Смотрю в ютуб. Куда ни глянь -

Мелькают новости: "Кадыров

Купил недорого Тайвань…"



Или, к примеру, - «Утром рано,

Чтоб избежать вселенских бед,

Двоим праправнучкам Рамзана

ЕС объявит свой запрет…»



А вот, гляди-ка, бомба прямо:

"В Беное, где-то там в глуши,

Кадыров слил по дружбе Трампу

Сорта бамутской (Бамут – село в Чечне. – "ГОРДОН") черемши…"



"С Китаем спорные границы

Ахматыч делит…" Ты прикинь!?

(Я тут хочу осведомиться -

Об этом знает Си Цзиньпин?)



"Кадыров ядерную бяку

Содержит в страшном слове "Дон"

Клянусь бровями Подоляка!

Чтоб на зарплату жил Гордон!"



"Кадыров будет арестован", –

Пугая женщин и детей,

Закукарекал Арестович -

Обозреватель-чародей.



Я слышу в статусе не фейка

Неутешительный прогноз -

"Бобрам из НАТО (это Фейгин)

Грозит большой парадонтоз".



"С пометкой "срочно" из Гааги

Кадыров вызван на допрос!"

(Тут перебор с английской брагой,

А может с коксом передоз?)



Чечня достигла апогея!

На Грозный рвутся с двух сторон –

Закаев с ротой польских геев

И Зеля [Зеленский] с корпусом ворон…



Вот Шендерович очень метко

Меня отправил в соцсетях

К благим местам, в святую Мекку…

Туда хочу, Ин ша Аллах!