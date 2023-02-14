Кадыров в День святого Валентина написал стихи о Гордоне, Зеленском и Подоляке

Стихотворение написано от первого лица, автор не указан – вероятно, это сам глава Чечни. В тексте, озаглавленном "Кадыров и евроСМИ", он фантазирует на тему своей популярности как ньюсмейкера для европейских и украинских медиа.
В стихотворении фигурирует ряд известных личностей из Украины и РФ. Это основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, глава правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев, российский юрист и блогер Марк Фейгин, российский журналист, драматург и писатель Виктор Шендерович.
Текст публикуется с сокращениями.
Чтоб не отстать от будней мира,
Смотрю в ютуб. Куда ни глянь -
Мелькают новости: "Кадыров
Купил недорого Тайвань…"
Или, к примеру, - «Утром рано,
Чтоб избежать вселенских бед,
Двоим праправнучкам Рамзана
ЕС объявит свой запрет…»
А вот, гляди-ка, бомба прямо:
"В Беное, где-то там в глуши,
Кадыров слил по дружбе Трампу
Сорта бамутской (Бамут – село в Чечне. – "ГОРДОН") черемши…"
"С Китаем спорные границы
Ахматыч делит…" Ты прикинь!?
(Я тут хочу осведомиться -
Об этом знает Си Цзиньпин?)
"Кадыров ядерную бяку
Содержит в страшном слове "Дон"
Клянусь бровями Подоляка!
Чтоб на зарплату жил Гордон!"
"Кадыров будет арестован", –
Пугая женщин и детей,
Закукарекал Арестович -
Обозреватель-чародей.
Я слышу в статусе не фейка
Неутешительный прогноз -
"Бобрам из НАТО (это Фейгин)
Грозит большой парадонтоз".
"С пометкой "срочно" из Гааги
Кадыров вызван на допрос!"
(Тут перебор с английской брагой,
А может с коксом передоз?)
Чечня достигла апогея!
На Грозный рвутся с двух сторон –
Закаев с ротой польских геев
И Зеля [Зеленский] с корпусом ворон…
Вот Шендерович очень метко
Меня отправил в соцсетях
К благим местам, в святую Мекку…
Туда хочу, Ин ша Аллах!
Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.
13 марта 2022 года в сети появился ролик, в котором Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле Киевской области.
Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.
В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.
"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.