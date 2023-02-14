Отравлением чеченского командира спецназа Кремль хочет припугнуть Кадырова – Украинский институт будущего

Отравление одного из ближайших к Кадырову людей – это послание от Кремля, считают эксперты Фото: Kadyrov_95 / Telegram

В институте объяснили, что традиционные элитные группы и силовые структуры РФ пытаются сдерживать нетрадиционные, несистемные группы, которые в последнее время усилили свои позиции на фоне войны в Украине и агрессивной военной пропаганды в РФ. Эксперты считают, что центральная власть РФ пытается удержать управление процессами, не потерять монополию на насилие и не допускать слишком откровенной самостоятельности в силовом секторе.

К несистемным группам относятся чеченские подразделения, наемники частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и отдельные общественные и медийные персоны, в числе которых называются пропагандист Владимир Соловьев, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин, военные корреспонденты и другие. К ним же относят и Кадырова.

Эксперты отмечают, что есть некоторые факторы, которые делают чеченские подразделения потенциально опасными для Кремля. Во-первых, они представляют собой очень активный моноэтнический регион, который имеет неоднозначные отношения с центром. Во-вторых, они набираются боевого опыта в Украине и могут стать проблемой в будущем в случае конфликта между Чечней и центром. В-третьих, они лояльны лично Кадырову, а не Путину и Кремлю.

"Отравление одного из ближайших к Кадырову людей является посланием самому главе Чечни и другим несистемным группам, с которыми Кремль пока не знает что делать и в какие структуры интегрировать, не создавая для себя потенциальной угрозы", – говорится в анализе института.

Эксперты пришли к выводу, что отравление Алаудинова выглядит как спланированная операция российских спецслужб или других силовых структур. Она, вероятно, направлена скорее на устрашение Кадырова и других несистемных политиков. Месседж Кремля состоит в том, что Кадыров, Пригожин и их бойцы должны оставаться в рамках существующей системы военного командования, управляемой Кремлем информационной кампании, и не критиковать военное командование без приказа сверху, отмечается в сообщении.