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Отравлением чеченского командира спецназа Кремль хочет припугнуть Кадырова – Украинский институт будущего

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Отравление одного из ближайших к Кадырову людей это послание от Кремля, считают эксперты
Отравление одного из ближайших к Кадырову людей – это послание от Кремля, считают эксперты
Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Отравление командира спецподразделения "Ахмат" и заместителя командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса так называемой народной "милиции" террористической организации "ЛНР" Алаудинова – спланированная операция российских спецслужб, направленная на устрашение главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Украинский институт будущего 14 февраля.

В институте объяснили, что традиционные элитные группы и силовые структуры РФ пытаются сдерживать нетрадиционные, несистемные группы, которые в последнее время усилили свои позиции на фоне войны в Украине и агрессивной военной пропаганды в РФ. Эксперты считают, что центральная власть РФ пытается удержать управление процессами, не потерять монополию на насилие и не допускать слишком откровенной самостоятельности в силовом секторе.

К несистемным группам относятся чеченские подразделения, наемники частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и отдельные общественные и медийные персоны, в числе которых называются пропагандист Владимир Соловьев, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин, военные корреспонденты и другие. К ним же относят и Кадырова.

Эксперты отмечают, что есть некоторые факторы, которые делают чеченские подразделения потенциально опасными для Кремля. Во-первых, они представляют собой очень активный моноэтнический регион, который имеет неоднозначные отношения с центром. Во-вторых, они набираются боевого опыта в Украине и могут стать проблемой в будущем в случае конфликта между Чечней и центром. В-третьих, они лояльны лично Кадырову, а не Путину и Кремлю.

"Отравление одного из ближайших к Кадырову людей является посланием самому главе Чечни и другим несистемным группам, с которыми Кремль пока не знает что делать и в какие структуры интегрировать, не создавая для себя потенциальной угрозы", – говорится в анализе института.

Эксперты пришли к выводу, что отравление Алаудинова выглядит как спланированная операция российских спецслужб или других силовых структур. Она, вероятно, направлена скорее на устрашение Кадырова и других несистемных политиков. Месседж Кремля состоит в том, что Кадыров, Пригожин и их бойцы должны оставаться в рамках существующей системы военного командования, управляемой Кремлем информационной кампании, и не критиковать военное командование без приказа сверху, отмечается в сообщении.

Контекст:

Алаудинов с 2011-го по 2021 год занимал должность замминистра внутренних дел – начальника полиции Чеченской Республики. Против него ввели санкции Великобритания и США за преследования, пытки и другие нарушения прав ЛГБТ в Чечне. В 2012 году он получил звание генерал-майора полиции.

Был уволен, по данным "Коммерсанта", в марте 2021 года.

После этого российские СМИ называли его помощником главы Чечни по силовому блоку и "правой рукой Кадырова". Сам глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя бои на Донбассе в 2022 году, называл Алаудинова "ответственным за луганское направление".

21 июля 2022 года Кадыров назначил Алаудинова секретарем Совета безопасности Чеченской Республики.

В августе Служба безопасности Украины объявила Алаудинову подозрение. По данным спецслужбы, он лично руководил подразделением захватчиков в Луганской области в марте – апреле.

Теги: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров, Кремль, отравление, российская агрессия, война России против Украины
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