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Кадыров заявил об отравлении чеченского генерала в Украине

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Кадыров считает, что Алаудинова отравили через письмо
Кадыров считает, что Алаудинова отравили через письмо
Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что командир спецподразделения "Ахмат" и заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса так называемой народной "милиции" террористической организации "ЛНР" Апты Алаудинов был отравлен в Украине. Об этом Кадыров написал в Telegram 13 февраля.

Он заявил, что 8 февраля Алаудинов якобы получил письмо, которое было "пропитано отравляющим веществом". Алаудинов, по словам Кадырова, понял это по специфическому едкому запаху, обработал руки и промыл нос. Он и два адъютанта, контактировавшие с письмом, были госпитализированы, на данный момент они находятся в московской клинике, заявил Кадыров.

Кадыров заявил, что специалисты взяли пробы, чтобы определить отравляющее вещество, а также что началось расследование покушения и якобы "уже есть результаты".

Контекст:

Алаудинов с 2011-го по 2021 год занимал должность замминистра внутренних дел – начальника полиции Чеченской Республики. Против него ввели санкции Великобритания и США за преследования, пытки и другие нарушения прав ЛГБТ в Чечне. В 2012 году получил звание генерал-майора полиции.

Был уволен, по данным "Коммерсанта", в марте 2021 года.

После этого российские СМИ называли его помощником главы Чечни по силовому блоку и "правой рукой Кадырова". Сам глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя бои на Донбассе в 2022 году, называл Алаудинова "ответственным за луганское направление".

21 июля 2022 года Кадыров назначил Алаудинова секретарем Совета безопасности Чеченской Республики.

В августе Служба безопасности Украины объявила Алаудинову подозрение. По данным спецслужбы, он лично руководил подразделением захватчиков в Луганской области в марте – апреле.

Теги: Рамзан Кадыров, отравление, чеченцы, война России против Украины
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