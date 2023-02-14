Кадыров заявил об отравлении чеченского генерала в Украине

Он заявил, что 8 февраля Алаудинов якобы получил письмо, которое было "пропитано отравляющим веществом". Алаудинов, по словам Кадырова, понял это по специфическому едкому запаху, обработал руки и промыл нос. Он и два адъютанта, контактировавшие с письмом, были госпитализированы, на данный момент они находятся в московской клинике, заявил Кадыров.
Кадыров заявил, что специалисты взяли пробы, чтобы определить отравляющее вещество, а также что началось расследование покушения и якобы "уже есть результаты".
Алаудинов с 2011-го по 2021 год занимал должность замминистра внутренних дел – начальника полиции Чеченской Республики. Против него ввели санкции Великобритания и США за преследования, пытки и другие нарушения прав ЛГБТ в Чечне. В 2012 году получил звание генерал-майора полиции.
Был уволен, по данным "Коммерсанта", в марте 2021 года.
После этого российские СМИ называли его помощником главы Чечни по силовому блоку и "правой рукой Кадырова". Сам глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя бои на Донбассе в 2022 году, называл Алаудинова "ответственным за луганское направление".
21 июля 2022 года Кадыров назначил Алаудинова секретарем Совета безопасности Чеченской Республики.
В августе Служба безопасности Украины объявила Алаудинову подозрение. По данным спецслужбы, он лично руководил подразделением захватчиков в Луганской области в марте – апреле.