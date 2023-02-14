Кадыров заявил об отравлении чеченского генерала в Украине

Он заявил, что 8 февраля Алаудинов якобы получил письмо, которое было "пропитано отравляющим веществом". Алаудинов, по словам Кадырова, понял это по специфическому едкому запаху, обработал руки и промыл нос. Он и два адъютанта, контактировавшие с письмом, были госпитализированы, на данный момент они находятся в московской клинике, заявил Кадыров.

Кадыров заявил, что специалисты взяли пробы, чтобы определить отравляющее вещество, а также что началось расследование покушения и якобы "уже есть результаты".