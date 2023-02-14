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"Есть нормальный праздник". В России предложили 14 февраля вместо валентинок рассылать "сталинтинки"

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Россиянам предлагают вместо Дня святого Валентина отмечать освобождение Ворошиловграда и рассылать открытки со Сталиным
Россиянам предлагают вместо Дня святого Валентина отмечать освобождение Ворошиловграда и рассылать открытки со Сталиным
Фото: EPA (иллюстративное)

Детский омбудсмен Татарстана (РФ) Ирина Волынец предложила наполнить День святого Валентина другим содержанием. Дизайн открытки к 14 февраля российская чиновница предложила в Telegram

"Сегодня есть нормальный праздник, а не какой-то Валентин", – написала она.

Волынец приложила картинку, напоминающую, что "14 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта освободили Ворошиловград" (современный украинский Луганск, временно оккупированный Россией."ГОРДОН").

В сердечке с розами на открытке изображены советский вождь Иосиф Сталин и маршал Советского Союза Климент Ворошилов, чье имя в советское время носил Луганск. Чиновница назвала открытку "сталинтинка".

В комментарии российскому пропагандистскому ресурсу News.ruВолынец 13 февраля заявила, что "День святого Валентина нам [россиянам] навязывали 30 лет, как и Хэллоуин".

"Сейчас все очнулись от этого морока, от поклонения Западу, изучили историю святого Валентина и поняли, что этот праздник нам чуждый", – заявила она.

Тем не менее, запрещать День святого Валентина и наказывать за его празднование, по мнению Волынец, нельзя. Но, как считает омбудсмен из Татарстана, можно произвести "импортозамещение" чуждого россиянам западного праздника и сделать акцент на 8 июля — День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии).

Контекст:

Об истории Дня святого Валентина здорового человека можно узнать здесь, самой валентинки – здесь, а о символе праздника – ангеле со стрелами – здесь.

Теги: Россия, Луганск, Иосиф Сталин, Татарстан, праздники, российская пропаганда, история, курьез, омбудсмен, Ворошиловград, День святого Валентина, россияне
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