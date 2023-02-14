"Есть нормальный праздник". В России предложили 14 февраля вместо валентинок рассылать "сталинтинки"

"Сегодня есть нормальный праздник, а не какой-то Валентин", – написала она.

Волынец приложила картинку, напоминающую, что "14 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта освободили Ворошиловград" (современный украинский Луганск, временно оккупированный Россией. – "ГОРДОН").

В сердечке с розами на открытке изображены советский вождь Иосиф Сталин и маршал Советского Союза Климент Ворошилов, чье имя в советское время носил Луганск. Чиновница назвала открытку "сталинтинка".

В комментарии российскому пропагандистскому ресурсу News.ruВолынец 13 февраля заявила, что "День святого Валентина нам [россиянам] навязывали 30 лет, как и Хэллоуин".

"Сейчас все очнулись от этого морока, от поклонения Западу, изучили историю святого Валентина и поняли, что этот праздник нам чуждый", – заявила она.

Тем не менее, запрещать День святого Валентина и наказывать за его празднование, по мнению Волынец, нельзя. Но, как считает омбудсмен из Татарстана, можно произвести "импортозамещение" чуждого россиянам западного праздника и сделать акцент на 8 июля — День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии).