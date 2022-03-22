Квасьневский: Путин создал путинизм. Такой системы даже в СССР не было. Даже Сталин должен был считаться с членами политбюро

Квасьневский отметил, что с приходом Путина к власти в РФ пришел также КГБ.

"С избранием Путина КГБ стал руководящей силой. Эти люди стали руководящей силой России. И они не имеют никакого контроля. Потому что парламент не исполняет такой роли, политическая ведущая партия – тоже нет. Массмедиа – тоже не могут. Потому что они очень ограниченные", – заявил Квасьневский.

Он отметил, что ранее во власти РФ существовала система взаимоконтроля, хотя спецслужбы и хотели оказывать влияние. "Даже при царе кто-то держал контроль, во время Советского Союза это была Коммунистическая партия Советского Союза, это было политбюро", – пояснил Квасьневский.

Сейчас, по его словам в РФ роль спецслужб "исторически как никогда очень сильна, влиятельна и опасна".

"Надо понимать, что Путин уже 22 года при власти. Я был только 10 лет. Я вам скажу так: даже если бы святой был 22 года при власти, ему было бы очень сложно. Он тоже мог бы быть деморализован, без понимания реалий – без всего. [...] Следующий фактор: Путин создал путинизм. Это специальная система. Такой системы тоже пока даже в Советском Союзе и в России не существовало. Даже [советский диктатор Иосиф] Сталин должен был считаться с членами политбюро. Там были разные фракции и так далее, и так далее. Это было сложнее", – добавил Квасьневский.

Он напомнил о том, что в последнее время Путин принимает посетителей за длинными столами – так было с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, министрами иностранных дел и обороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Путин создал систему, где он один и где этот символ... Конечно, он решил использовать эту символику в отношениях с Западом: сидит за столом с Макроном или с Шольцем на расстоянии семи или 10 метров. Но, как я смотрел, что он так сидит даже с Лавровым, Шойгу. Я думаю: "Бог ты мой..." Это, конечно, символ: какую систему политическую систему он создал, что его самые близкие советники, самые близкие люди – они не ближе чем в семи метрах. И это, понимаете... Надо понимать, что этот человек решает много вопросов сам. А все, которые даже хотели бы... Я не знаю, есть такие или нет. Но если бы хотели сказать что-нибудь критическое, так есть эта дистанция семи или 10 метров, чтобы это сделать Я, конечно, это так говорю, немножко символически, но по-моему, есть эта проблема. Путин не только [у власти] 22 года, и это уже долго, и он утратил понимание реальности, но он также один. У него нет, конечно, даже людей, которые бы сказали: "Президент, спокойно. Президент, мы не должны этого делать", – резюмировал Квасьневский.

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