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Валентинка. История любовной открытки

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14 февраля --- День святого Валентина
14 февраля --- День святого Валентина
Фото: depositphotos.com

Ко Дню святого Валентина влюбленные традиционно дарят друг другу открытки в форме сердца с признаниями в любви. Издание "ГОРДОН" рассказывает об истоках этой традиции.

Первая валентинка, согласно легендам, была посланием католического священника Валентина, которого и почитают 14 февраля. Он, невзирая на приказ римского императора Клавдия II в 269 году н.э. запретить жениться военнослужащим, чтобы усилить позиции армии, продолжал проводить венчания. За это Валентина приговорили к смерти.

В ожидании казни он влюбился в дочь тюремщика – слепую девушку, которая приносила ему пищу. Эти чувства были взаимны, но не уберегли Валентина от гибели. В день казни священника дочь тюремщика проснулась зрячей. Когда она прибежала в тюрьму, чтобы сообщить радостную новость возлюбленному, оказалось, что он уже казнен. В камере девушка обнаружила любовную записку от своего избранника. Она заканчивалась подписью: "Твой Валентин". Отсюда и происходит название любовных открыток, которые дарят 14 февраля.

Одним из известных отправителей валентинок явятся французский герцог Карл I Орлеанский. Он попал в в плен к англичанам и 25 лет провел в Тауре. Оттуда, начиная с 1415 года, герцог слал письма с признаниями в любви своей супруге.

Еще одна старинная валентинка была найдена в одной из английских библиотек. Ее датируют 1477 годом. Это любовное послание, в котором девушка, признавшись в чувствах, просит возлюбленного доказать свою любовь ее родителям, чтобы получить благословение.

Фото: kobu.kiev.ua
Фото: kobu.kiev.ua

В позднем средневековье также обрели популярность миниатюрные сборники с любовной лирикой. Их называли песенниками и выпускали в форме сердца.

Влюбленные мужчины вели эти книжицы как небольшие дневники. Но записывали туда исключительно послания к Даме Сердца и рассказывали о своих чувствах.

Представители знатных сословий оформляли свои песенники в кожаные перелеты, инкрустировали драгоценными камнями.

К XVIII-XIX векам традиция эта уже пропала, но открытки в форме сердец стали дарить именно на День всех влюбленных. А к концу ХІХ-началу ХХ века валентинки начали тиражировать для широких масс.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На таких открытках изображали амуров, сердца, цветы и влюбленные пары. Обычно валентинка оформлена в розовых и красных тонах, которые считаются самыми романтическими цветами. Отправитель такой открытки символически передает свое сердце адресату послания.

В последнее время валентинками называют также все небольшие сувениры в форме сердец, выпечку, вязаные и мягкие игрушки. Их влюбленные дарят друг другу на День всех влюбленных как знак внимания или дополнение к основному подарку.

Контекст:

Об истории Дня святого Валентина можно узнать здесь, а о символе праздника – ангеле со стрелами – здесь

Теги: праздники, история, священник, День святого Валентина, подарки
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